Kolejna odsłona protestu. Rolnicy odwiedzą parlamentarzystów

Sprawy polskiej wsi dotyczą każdego, bez względu na polityczne opcje. Fot. Ryszard PAKIESER

Mimo rozmów z przedstawicielami rządu w Jasionce trwają protesty rolników. Na 4 kwietnia zaplanowano kolejne formy sprzeciwu. Rolnicy zamierzają odwiedzić parlamentarzystów w ich biurach. Nie wykluczają zajazdu maszynami rolniczymi.

Rozmowy odbyły się w nocy z 19 na 20 marca w Jasionce. Stronę rządową reprezentowali tam m.in. minister rolnictwa Czesław Siekierski oraz wiceminister Michał Kołodziejczak. Ze strony rolników uczestniczyli przedstawiciele takich organizacji rolniczych jak AgroUnia, Oszukana Wieś, NSZZ RI „Solidarność”, Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oraz Pomorska Izba Rolnicza. Negocjatorem podczas rozmów był Artur Balazs.

W efekcie rozmów podpisano dokument określany jako porozumienie. Nie podpisali go Andrzej Sobociński (rolnik z Żuław, Pomorska Izba Rolnicza) oraz Wiesław Gryn (wiceprezes Oszukanej Wsi). Obaj musieli opuścić salę obrad, akceptując wcześniej treść uzgodnień.

Dokument zawierał 5 punktów. Ustosunkowano się w nich do takich zagadnień jak Zielony Ład, uruchomienie pomocy dla producentów zbóż, embargo na import do Polski zbóż, kukurydzy, rzepaku, słonecznika, mąki, otrąb, śrut, makuch z Ukrainy. Potwierdzono też gotowość strony ukraińskiej do ograniczenia do minimum tranzytu przez Polskę swoich produktów rolnych od kwietnia do czerwca br.

Ponadto potwierdzono prowadzenie prac nad utrzymaniem wysokości podatku rolnego na poziomie z roku 2023 r.

W międzyczasie (od 19 do 28 marca) odbyły się rozmowy i konsultacje na szczeblu ministrów ds. rolnictwa Polski i Ukrainy, a także przedstawicieli stowarzyszeń rolniczych obu stron. Tuż po świętach przedstawiciele organizacji rolniczych wzięli udział w rozmowach z kierownictwem MRiRW. Po obradach jednak ogłosili 48-godzinny strajk okupacyjny i pozostali w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa.

Rolnicy chcą rozmawiać z premierem Donaldem Tuskiem. Zapowiadają, że strajk okupacyjny będzie trwał aż do przyjazdu szefa rządu. Pod resort rolnictwa swój przyjazd zapowiedzieli na czwartek rano rolnicy z całej Polski. Ich celem jest okazanie wsparcia strajkującym.

Swoje wsparcie zapowiadają również rolnicy, którzy nie pojadą do Warszawy. W całej Polsce odbędą się liczne protesty lokalne.

– W Szczecinie na 4 kwietnia zaplanowaliśmy wizyty w biurach parlamentarzystów – zapowiada Edward Kosmal z „Solidarności” Rolników indywidualnych. – Nie jest dla nas istotne, jaką opcję polityczną reprezentują. Sprawy polskiej wsi dotyczą każdego, bez względu na polityczne barwy – sprawa jest ponadpartyjna.

Kosmal zwraca uwagę, że planowane odwiedziny biur poselskich są zmianą formy protestu. Tym razem mają go odczuć politycy, a nie mieszkańcy miast i użytkownicy dróg krajowych gdzie odbywały się blokady.

Rolniczą akcję zaplanowano od godz. 10 do godz. 14. W rozpowszechnianych komunikatach protestujący zapowiadają, że jeśli w dniu protestu nie zastaną parlamentarzysty w jego biurze, to będzie miał dwa tygodnie na podjęcie dialogu z rolnikami.

A co jeśli czwartkowy protest nie odniesie pożądanych skutków? Wówczas 16 kwietnia odbędą się 24-godzinne protesty pod biurami parlamentarzystów. ©℗

Krzysztof ŻURAWSKI