Są pieniądze na walkę z dezinformacją w sieci

Fot. Dariusz GORAJSKI

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego otrzymał grant na badania międzynarodowe w ramach funduszu wyszehradzkiego Strategic Grant, Visegrad Fund na realizację zadania pt. „Visegrad Alliance for Digital Rights and Disinformation Defense”. Grant będzie realizowany przez WPiA US razem z Uniwersytetem Karola w Pradze, Instytutem Państwa i Prawa Słowackiej Akademii Nauki oraz Centre for Social Sciences. Kierownikiem projektu ze strony polskiej jest dr Ewa Milczarek.

Projekt „Visegrad Alliance for Digital Rights and Disinformation Defense” to inicjatywa mająca na celu walkę z dezinformacją oraz ochronę praw cyfrowych. Głównym celem projektu jest stworzenie harmonijnego systemu regulacji treści internetowych, zgodnego z międzynarodowymi standardami praw człowieka.

Projekt obejmuje szczegółowe badanie ram prawnych dotyczących regulacji treści w krajach Grupy Wyszehradzkiej (V4), uwzględniając orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(as)