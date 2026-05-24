Są kolejne zmiany w organizacji ruchu na Pomorzanach [GALERIA]

Dziś wprowadzono dwie ważne zmiany w organizacji ruchu na przebudowywanej al. Powstańców Wielkopolskich.

Między os. Polonia a pl. Szyrockiego na zachodniej nitce al. Powstańców Wielkopolskich ruch kołowy odbywa się w obu kierunkach. W związku z tym na pl. Szyrockiego została ustawiona zapora blokująca wjazd w lewy pas al. Powstańców Wielkopolskich. Przejazd z al. Bohaterów Warszawy w stronę Pomorzan możliwy jest tylko z lewego pasa. Z kolei kierowcy jadący z al. Piastów w al. Powstańców Wielkopolskich mają teraz do dyspozycji jeden pas jezdni, a nie dwa jak do tej pory.

Druga zmiana związana jest z wyłączeniem na czas przebudowy tarczy skrzyżowania ul. Milczańskiej z al. Powstańców Wielkopolskich. Dojazd do szpitala (i z powrotem) jest możliwy przez ulice Orawską i Szpitalną.

