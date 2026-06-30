S10 zmieni komunikację w regionie [GALERIA]

Budowa kolejnych fragmentów drogi ekspresowej S10 między Stargardem a Reczem nabiera tempa. Nowa trasa, która połączy regiony zachodniopomorskie nowoczesnym układem komunikacyjnym, powstaje w dwóch etapach: Stargard – Suchań oraz Suchań – Recz. Nowe odcinki ekspresowej S10 mają poprawić bezpieczeństwo i komfort podróżowania, odciążyć obecną DK10 oraz skrócić czas przejazdu między Stargardem, Suchaniem i Reczem.

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Powstająca trasa to nie tylko nowa nawierzchnia – inwestycja obejmuje również dziesiątki obiektów mostowych, przejścia dla zwierząt i nowoczesną infrastrukturę drogową.

Galeria zdjęć z budowy pokazuje, jak krok po kroku powstaje nowy fragment ważnego szlaku komunikacyjnego Pomorza Zachodniego.

Tekst i zdj. Wioletta Mordasiewicz

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