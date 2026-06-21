Rusza budowa obwodnicy Płoni, ekspresowego wjazdu do Szczecina. Uwaga na utrudnienia!

Fot. GDDKiA

Wykonawca drogi ekspresowej S10 Szczecin Kijewo – Szczecin Zdunowo, czyli obwodnicy Płoni, w poniedziałek (22 czerwca) wprowadzi pierwsze zmiany w organizacji ruchu. Oznacza to, że budowa rusza na dobre.

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Od początku tygodnia rozpocząć się ma budowa połączeń między jezdniami, co będzie się wiązało z koniecznością zamknięcia wewnętrznych pasów ruchu. Jest to niezbędne do przełożenia ruchu na jezdnię wyjazdową ze Szczecina, co powinno nastąpić w pierwszej połowie lipca.

Utrudnienia dla kierowców

Zmiany w organizacji ruchu obejmą trzy lokalizacje:

odcinek między węzłem Szczecin Kijewo i miejscem do ważenia pojazdów,

obszar za skrzyżowaniem (patrząc od strony Szczecina) ulic Szosa Stargardzka i Karola Balińskiego,

fragment S10 oddalony o ok. kilometr od granicy miasta.

– Budowa przejazdów między jezdniami umożliwi wprowadzenie docelowej organizacji ruchu na czas pierwszego etapu robót. Zmiany, które są planowane do wprowadzenia między 8 a 10 lipca, obejmą przekierowanie ruchu na jezdnię wyjazdową ze Szczecina od węzła Szczecin Kijewo do skrzyżowania z ul. Karola Balińskiego – informuje Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.

Na tym odcinku wyznaczone zostaną po dwa pasy ruchu w każdą stronę (wewnętrzne pasy zawężone do 2,5 m). Przez najbliższe tygodnie, do końcówki sierpnia, wjazd do Szczecina będzie ograniczony do jednego pasa przy węźle Szczecin Kijewo, co ma związek z budową przejścia dla zwierząt.

Zostanie również zamknięty wyjazd z ul. Balińskiego w kierunku centrum Szczecina, a ruch odbywać się będzie objazdem przez ul. Przyszłości (DW 119). Z tego powodu zmieni się też trasa autobusu linii nr 72 w relacji Jezierzyce – Basen Górniczy. Na odcinku S10 przed granicą Szczecina ruch w obu kierunkach również zostanie przełożony na jezdnię w kierunku Stargardu. Kierowcy będą mieli tu do dyspozycji po dwa pasy ruchu w kierunku Stargardu i jeden w kierunku Szczecina.

Zmieniona organizacja ruchu ma umożliwić przebudowę jezdni i budowę podłączeń do nowej S10.

Powstanie ekspresowy wjazd do Szczecina

Inwestycja obejmuje budowę odcinka S10 o długości 4,4 km, który ominie od północy szczecińskie osiedle Płonia. Trasa ma pozwolić na wyprowadzenie tranzytu ze zurbanizowanej części miasta, gdzie znajduje się wiele przejść dla pieszych oraz kilka skrzyżowań. Pod koniec maja GDDKiA uzyskała pozwolenie na budowę (tj. decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – ZRID) i przekazała wykonawcy – firmie Budimex – plac budowy.

Na nowej trasie zaplanowano dwa węzły drogowe (Szczecin Zdunowo i Szczecin Płonia) oraz dwa górne przejścia dla zwierząt. W ramach inwestycji powstanie również most na rzece Płonia z funkcją przejścia dla zwierząt oraz przejście dla pieszych i rowerzystów pod jezdnią S10 na wysokości Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.

(k)

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