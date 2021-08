Rzeczywista skala wycinek (w internecie) umyka. Rejestr dostępny - jego dane niepełne

Teraz każdy może sprawdzić, na ile wiarygodne są deklaracje urzędników miasta o „zapewnieniu maksymalnej ochrony drzewom" Szczecina. Jak już informowaliśmy, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego upublicznił rejestr wniosków o wycinkę drzew. Wersja internetowa jest jednak obciążona pewnym istotnym mankamentem: nie oddaje rzeczywistej skali wycinki planowanej dla danej lokalizacji.

Rejestr został upubliczniony na stronach Urzędu Marszałkowskiego - w Biuletynie Informacji Publicznej, w zbiorze „Wykazy, rejestry i ewidencje”, a pod linkiem: http://bip.rbip.wzp.pl/wnioski. Jednak w wersji, która podaje tylko liczbę drzew objętych wnioskiem o usunięcie. Natomiast w przypadkach dużych przedsięwzięć budowlanych o skali rzeczywistej ingerencji w środowisko decydują dwie liczby. Czyli również zawarta w dokumentacji informacja o ilości drzew „kolidujących z inwestycją", które wnioskodawca zamierza wyciąć, ale nie jest zobligowany przez prawo do uzyskania decyzji administracyjnej na ich wycinkę. Chodzi o przypadki, gdy obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm od ziemi nie przekracza np. 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego; 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego; 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Czego klasycznym przykładem jest „Przygodna". W kolizji z planowaną budową przedszkola faktycznie jest ponad 500 drzew. Natomiast konsorcjum PTB Nickel sp. z.o.o i PTB Nickel Technology - wykonawca inwestycji - na podstawie pełnomocnictwa i w imieniu Gminy Miasto Szczecin ubiega się (po aktualizacji wniosku) o wycinkę 399, bo „tylko" tyle drzew jest w gestii decyzji Marszałka Województwa (ich pnie mają wymiary przekraczające podane wyżej - przyp. an).

Te dane byłyby dostępne od ręki każdemu zainteresowanemu, gdyby rejestr umieszczony na BIP Urzędu Marszałkowskiego zawierał pełną treść wniosków o wycinkę, załączonych do upublicznionej dokumentacji, np. w formie pdf. To dokumenty urzędowe, prawnie publiczne. A że mogą być udostępniane w internecie, pokazuje choćby przykład rejestru umów zawieranych przez Gminę Miasto Szczecin ( bip.um.szczecin.pl/chapter_50899.asp ).

- Zamysłem Marszałka Województwa było, aby w związku z ożywioną dyskusją nad roślinnością w Szczecinie, stworzyć proste i praktyczne narzędzie z informacjami dla strony społecznej, gdzie szykuje się usunięcie drzew/krzewów. Na tej podstawie mieszkańcy Szczecina będą mogli zwracać się o szczegóły zaplanowanych działań do wnioskującego o wycinkę - wyjaśnia Łukasz Jucha z biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Niezależnie od wersji internetowej, dane nt. rzeczywistej skali planowanej przez urzędników ingerencji w zieleń Szczecina można uzyskać również w tradycyjny sposób. Czyli w trybie dostępu do informacji publicznej.

* * *

Do tej pory - zaledwie od 23 czerwca br. - do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęły już 53 prośby o cięcie roślinności z gruntów publicznych, należących do Gminy Miasto Szczecin lub podległych jej jednostek. Tylko nieliczne dotyczyły pojedynczych drzew. Rekordowy to wspomniany wniosek w sprawie „Przygodnej". ©℗

Arleta NALEWAJKO