Piątek, 10 października 2025 r. 
Rządowa agencja zmusiła szczecińskich radnych do odwołania uchwały o migrantach

Data publikacji: 10 października 2025 r. 11:04
Ostatnia aktualizacja: 10 października 2025 r. 12:16
Rządowa agencja zmusiła szczecińskich radnych do odwołania uchwały o migrantach
Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Szczecin wrócił temat nielegalnej migracji. Fot. Dariusz Gorajski  

Szczecińscy radni uchylili czerwcowe stanowisko w sprawie nielegalnych migrantów. Nie spodobała się ono bowiem jednej z rządowych agencji, Centrum Unijnych Projektów Transportowych. A to stwarzało niebezpieczeństwo dla budżetu miasta. 

- Ta uchwała grozi nam tym, że możemy mieć niewypłacone środki finansowe. Dynamika sprawy jest ogromna, a w tej chwili ciąży już nie 25 milionów złotych, a 195 milionów złotych. Nie możemy ryzykować utraty dofinansowania - alarmował podczas sesji Rady Miasta zastępca prezydenta Michał Przepiera. - Ryzykujemy utratą płynności finansowej miasta. 

- Trzeba ten pożar ugasić - wtórował wiceprezydentowi przewodniczący Rady Miasta Paweł Bartnik z Koalicji Obywatelskiej. - Takie rzeczy dzieją się w różnych samorządach Polski. 

Co zaskakujące - stanowisko jest de facto dziełem KO. Powstało co prawda na kanwie inicjatywy popieranej przez prawicę, protestu przeciwko centrum integracji podpisanego przez kilkuset mieszkańców - ale KO wprowadziła do tego dokumentu kluczowe poprawki i w efekcie zdaniu o "stanowczym potępieniu procederu nielegalnej imigracji" towarzyszyło sformułowanie, że rada "w pełni popiera działania Rządu Koalicji 15 października i Premiera Donalda Tuska, które jasno i wyraźnie sprzeciwiają się pomysłom relokacji nielegalnych imigrantów przybyłych do Polski, a więc również do Szczecina". 

Krzysztof Romianowski mówił, że groźba ze strony CUPT jest "pewnym zamknięciem dyskusji i swobody stanowisk przyjmowanych przez Radę Miasta". 

- Przecież jasnym jest, że nielegalni migranci w Polsce przebywać nie mogę, bo zabrania im tego polskie prawo, więc dziwię się, że agencja rządowa Koalicji 13 Grudnia tego nie rozumie, ale wiele rzeczy nas zastanawia w czasie rządów państw formacji i dochodzi do wielu dziwnych rzeczy - szydził samorządowiec prawicy.  

Łukasz Tyszler, przewodniczący klubu KO, zapewnił, że wszyscy są przeciwko nielegalnej migracji. Przyznał, że nie do końca rozumie interpretację CUPT. Według niego mogło pójść o jakieś pojedyncze zdanie czy wyraz. 

- Czas na wyjaśnienia pewnie będzie - stwierdził. 

Stanowisko uchylono. ©℗

(as)

Komentarze

Bezprawie
2025-10-10 12:05:12
Nasza własna agencja rządowa szantażuje Szczecinian odebraniem środków finansowych jeśli nie zaakceptujemy łamania prawa! To jest UE ?!? czy Afryka?
Edek
2025-10-10 11:54:20
Szantaź czy demokracja? Obłuda lewackich urzędasów jest POrażajaca. Za judaszowe srebrniki sprzedadzą Polske a głupie lemingi będą sie cieszyć. Praworządność żulka ,ryżego i tej całej bandy to katastrofa. Gdzie jest ue komisja wenecka tsue i inne organizacje lewackiej ue ktore grilowały poprzednia władze za byle co.Usmiechajcie sie dalej.

