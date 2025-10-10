Rządowa agencja zmusiła szczecińskich radnych do odwołania uchwały o migrantach

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Szczecin wrócił temat nielegalnej migracji. Fot. Dariusz Gorajski

Szczecińscy radni uchylili czerwcowe stanowisko w sprawie nielegalnych migrantów. Nie spodobała się ono bowiem jednej z rządowych agencji, Centrum Unijnych Projektów Transportowych. A to stwarzało niebezpieczeństwo dla budżetu miasta.

- Ta uchwała grozi nam tym, że możemy mieć niewypłacone środki finansowe. Dynamika sprawy jest ogromna, a w tej chwili ciąży już nie 25 milionów złotych, a 195 milionów złotych. Nie możemy ryzykować utraty dofinansowania - alarmował podczas sesji Rady Miasta zastępca prezydenta Michał Przepiera. - Ryzykujemy utratą płynności finansowej miasta.

- Trzeba ten pożar ugasić - wtórował wiceprezydentowi przewodniczący Rady Miasta Paweł Bartnik z Koalicji Obywatelskiej. - Takie rzeczy dzieją się w różnych samorządach Polski.

Co zaskakujące - stanowisko jest de facto dziełem KO. Powstało co prawda na kanwie inicjatywy popieranej przez prawicę, protestu przeciwko centrum integracji podpisanego przez kilkuset mieszkańców - ale KO wprowadziła do tego dokumentu kluczowe poprawki i w efekcie zdaniu o "stanowczym potępieniu procederu nielegalnej imigracji" towarzyszyło sformułowanie, że rada "w pełni popiera działania Rządu Koalicji 15 października i Premiera Donalda Tuska, które jasno i wyraźnie sprzeciwiają się pomysłom relokacji nielegalnych imigrantów przybyłych do Polski, a więc również do Szczecina".

Krzysztof Romianowski mówił, że groźba ze strony CUPT jest "pewnym zamknięciem dyskusji i swobody stanowisk przyjmowanych przez Radę Miasta".

- Przecież jasnym jest, że nielegalni migranci w Polsce przebywać nie mogę, bo zabrania im tego polskie prawo, więc dziwię się, że agencja rządowa Koalicji 13 Grudnia tego nie rozumie, ale wiele rzeczy nas zastanawia w czasie rządów państw formacji i dochodzi do wielu dziwnych rzeczy - szydził samorządowiec prawicy.

Łukasz Tyszler, przewodniczący klubu KO, zapewnił, że wszyscy są przeciwko nielegalnej migracji. Przyznał, że nie do końca rozumie interpretację CUPT. Według niego mogło pójść o jakieś pojedyncze zdanie czy wyraz.

- Czas na wyjaśnienia pewnie będzie - stwierdził.

Stanowisko uchylono. ©℗

(as)

