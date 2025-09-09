Wtorek, 09 września 2025 r. 
Honor dla szczecińskich Słowików [GALERIA]

Data publikacji: 09 września 2025 r. 11:24
Ostatnia aktualizacja: 09 września 2025 r. 11:26
Honor dla szczecińskich Słowików
Fot. Piotr Sikora  

Nietypowo, bo uroczystym wręczeniem Medalu za Zasługi dla Miasta Szczecina, rozpoczęła się wtorkowa (9 września) sesja szczecińskiej Rady Miasta. W tak wyjątkowy sposób został uhonorowany Szczeciński Chór Chłopięcy „Słowiki”, obchodzący jubileusz 65-lecia.

Chór powstał w 1960 r., a jego założycielami byli Marian Foksa, Aleksander Mleczak i Jan Szyrocki. Pierwsza próba chóru odbyła się (4 grudnia) w Szkole Podstawowej nr 55. Zespół składał się z uczniów szczecińskich szkół podstawowych oraz średnich. Zgrany duet dyrygentów – Jan Szyrocki i Marian Foksa - szybko przygotował zespół, który był w stanie występować na poważnych scenach w całej Polsce. Dyrygentami „Słowików” byli kolejno: Jan Szyrocki (1960-74) Elżbieta Berczyńska-Kus (1974-92), Bożena Derwich (1992-2011), Grzegorz Hendke (2011-22), a obecnie - Kamil Szałacha. Dążenie zespołu do stałego doskonalenia warsztatu oraz interpretacji wykonywanych dzieł potwierdzają liczne nagrody i wyróżnienia, zdobywane przez cały okres istnienia chóru.  O czym wspomniał wiceprezydent Marcin Biskupski, wygłaszając laudację laureata.

- Bardzo dziękujemy. Jesteśmy wszyscy bardzo wzruszeni. Jesteśmy tu, by reprezentować także wszystkich tych, którzy przez lata współtworzyli nasz chór. Jubileusz to nie tylko liczba, ale też wspomnienia i wzruszenia, często nie do opisania - mówił dyrygent „Słowików”, przyjmując Medalu za Zasługi dla Miasta Szczecina.

Radni wysłuchali krótkiego koncertu w wykonaniu szczecińskich „Słowików”.

(an)

