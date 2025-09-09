Wtorek, 09 września 2025 r. 
Radni zdecydowali: będzie całoroczne lodowisko miejskie w Szczecinie

Data publikacji: 09 września 2025 r. 13:26
Ostatnia aktualizacja: 09 września 2025 r. 13:32
W Szczecinie powstanie całoroczne lodowisko miejskie. Do podjęcia prac koncepcyjnych, pozyskania środków oraz do realizacji inwestycji został zobowiązany prezydent. Uchwałą podjętą - po burzliwej dyskusji - przez radnych podczas wtorkowej (9 września) sesji Rady Miasta.

Będzie to całoroczne lodowisko o pełnowymiarowej tafli głównej, z torami do curlingu, także dopasowanym dla potrzeb osób poruszających się na wózkach, widownią oraz zapleczem technicznym i wyposażeniem zgodnym z wymogami Polskiego Związku Hokeja na Lodzie, Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego, Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego, Polskiej Federacji Klubów Curlingowych.

Tyle że nie w czasie postulowanym przez wnioskodawców uchwały obywatelskiej - czyli ze wskazaniem przyszłej lokalizacji obiektu do końca bieżącego roku oraz z finałem oddania do użytku na koniec 2029 r. Lecz w bliżej nieokreślonej, bo konkretnie niewskazanej, przyszłości.

Komentarze

Alka
2025-09-09 14:11:18
Powinno być. Skąd pieniądz prezydencie
S
2025-09-09 13:51:42
Pomysł może ciekawy tylko kto poniesie koszty tego?My wszyscy?

