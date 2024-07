Ruszyła kolejna edycja SBO w Stargardzie. Pół miliona na każdy obszar

Jedną z ostatnich inwestycji zrealizowanych w ramach SBO była wiata na os. Lotnisko. Fot. Wioletta Mordasiewicz

Stargardzianie już mogą składać swoje propozycje na rozdysponowanie 3 milionów złotych. Pula przeznaczona na budżet partycypacyjny jest w tej jego edycji wyższa o 900 tys. zł.

Wnioski obywatelskie będą przyjmowane od mieszkańców do 13 września. Można to zrobić za pomocą strony www.stargard.budzetobywatelski.pl. lub wypełnić tradycyjne papierowe karty i dostarczyć je do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego przy ul. Czarnieckiego 17. W formularzu należy wskazać nazwę i lokalizację projektu, a także szacowane koszty inwestycji. Trzeba też dołączyć listę z podpisami 30 osób popierających wniosek. Pomysły można zgłaszać niezależnie od obszaru, w którym się mieszka. Miasto informuje, że mile widziane są materiały pomocnicze w postaci zdjęć, map czy wizualizacji.

- Po raz pierwszy będziemy mogli zrealizować projekty na terenach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych - informuje Piotr Styczewski, rzecznik prezydenta Stargardu.

To kolejna zmiana w zasadach stargardzkiego SBO. W tym przypadku, do wniosku trzeba dołączyć oświadczenie właściciela o woli użyczenia danej nieruchomości.

Druga, bardzo istotna również zmiana, polega na zwiększeniu puli z 2,1 do 3 mln zł. To oznacza, że na jedną inwestycję można wydatkować nawet 450 tys. zł. A to zwiększa szansę realizacji kompletnych projektów.

- Przed nami zupełnie nowe rozdanie w budżecie obywatelskim, dlatego liczę na kreatywność i zaangażowanie stargardzian - mówi i zaprasza mieszkańców do składania wniosków prezydent Rafał Zając.

Pomysły mogą zgłaszać także niepełnoletni. Muszą jednak dostarczyć zgodę podpisaną przez rodzica lub opiekuna. Głosowanie na zaakceptowane projekty rozpocznie się 1 października. Potrwa ono do 20 października. Wyniki SBO 2025 zostaną ogłoszone do końca października.

Stargardzki Budżet Obywatelski funkcjonuje od 2013 roku. W tym roku będzie już 11. edycja. Każdy z 6 obszarów, na jakie podzielono miasto na potrzeby budżetu, ma do dyspozycji pół miliona zł.©℗

(w)