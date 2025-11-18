Wtorek, 18 listopada 2025 r. 
Ruszył proces byłych dyrektorów Lasów Państwowych w Szczecinie

Data publikacji: 18 listopada 2025 r. 11:08
Ostatnia aktualizacja: 18 listopada 2025 r. 13:26
W Sadzie Rejonowym w Szczecinie we wtorek ruszył proces byłych dyrektorów Lasów Państwowych oskarżonych o to, że fikcyjnie zatrudnili polityka prawicy Dariusza Mateckiego w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Dyrektorzy nie przyznają się do winy. We wtorek w sądzie pojawiło się dwóch z trzech oskarżonych.

Andrzej S. były dyrektor Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych, zeznawał, że zatrudnienie Mateckiego odbyło się zgodnie z procedurami. Mówił, że nie było żadnych skarg na pracę obecnego posła PiS. Ocenił, że Dariusz Matecki robił dla Lasów Państwowych dobrą robotę w mediach, także dzięki swoim dużym zasięgom w mediach społecznościowych.

(as)

Komentarze

Dyrektorzy
2025-11-18 13:17:59
Za to co robili ci dyrektorzy zabrać i'm emerytury 10 tysięczne do końca życia a zmienić im na najniższe swiadczenia emerytalne.
Plantacja drewna
2025-11-18 12:57:01
320 tyś zł.wyłudził
mc1949
2025-11-18 12:37:41
W mediach to on działa niezależnie czy jest zatrudniony w Lasach Państwowych czy nie. Dziwne tłumaczenie. Ja tęż działam w mediach i nikt z Lasów Państwowych nie chce mi za to płacić???? Trzeba jasno powiedzieć było to fikcyjne zatrudnienie. Jak coś robił to powinny być dokumenty potwierdzające ten fakt.
dobra robota
2025-11-18 12:31:33
zasięgi w mediach ;-)
Prosty cep
2025-11-18 11:54:09
Ja naiwny myślałem że lasy państwowe mają zadanie dbać o drzewostan, prowadzić planową gospodarkę nasadzeń i wyrębów. A tu proszę: mają robić dobry zasięg w mediach społecznościowych.

