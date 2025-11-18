Ruszył proces byłych dyrektorów Lasów Państwowych w Szczecinie

Fot. Alan Sasinowski

W Sadzie Rejonowym w Szczecinie we wtorek ruszył proces byłych dyrektorów Lasów Państwowych oskarżonych o to, że fikcyjnie zatrudnili polityka prawicy Dariusza Mateckiego w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Dyrektorzy nie przyznają się do winy. We wtorek w sądzie pojawiło się dwóch z trzech oskarżonych.

Andrzej S. były dyrektor Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych, zeznawał, że zatrudnienie Mateckiego odbyło się zgodnie z procedurami. Mówił, że nie było żadnych skarg na pracę obecnego posła PiS. Ocenił, że Dariusz Matecki robił dla Lasów Państwowych dobrą robotę w mediach, także dzięki swoim dużym zasięgom w mediach społecznościowych.

