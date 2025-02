Prokuratorzy przedstawili zarzuty byłym dyrektorom Lasów Państwowych

Matecki zadeklarował też, że nie będzie unikał odpowiedzialności poprzez wyjazd z Polski. "Jeszcze dziś mógłbym jechać na Węgry, ale uspokajam siepaczy Bodnara, nie zamierzam nigdzie jechać" - napisał. "Mogę swobodnie lecieć do Budapesztu albo Waszyngtonu. Nic nie zrobiłem, nigdzie nie jadę - chciałem zeznawać od roku, nawet wysyłałem pisma do prokuratury - nikt mnie nie chciał przesłuchać" - dodał poseł PiS.

Odnosząc się do zarzutów dotyczącego fikcyjnego zatrudnienia w LP Matecki oświadczył w TV Republika, że był w Lasach Państwowych zatrudniony przez trzy lata, gdzie realizował zadania dotyczące mediów społecznościowych. "Pracowałem zdalnie. To był czas pandemii" - powiedział.

Matecki napisał we wtorek na platformie X, że wszystkie zarzuty wobec niego są "skrajnie absurdalne, nieprawdziwe". "Nie mogli znaleźć nic innego, to stawiają mi zarzuty za to, że pracowałem w Lasach Państwowych i na podstawie zeznań Tomasz M., którego adwokatem jest Roman Giertych. Tomasz M. w tym śledztwie może legalnie kłamać" - napisał. Stwierdził też, że postępowanie przeciwko niemu jest wykorzystywaniem aparatu państwa do niszczenia opozycji.

We wtorek prokurator generalny Adam Bodnar skierował do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu Mateckiemu oraz zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

Michał C. również usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w związku z tym, że w czerwcu i wrześniu 2020 r. zawarł fikcyjne umowy o pracę - jak czytamy w komunikacie PK - "z pewną osobą w Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych". "Bez uzasadnionej merytorycznie i faktycznie potrzeby, mając świadomość, że w rzeczywistości praca ta nie będzie wykonywana, co służyło jedynie uzyskaniu przez pozornie zatrudnioną osobę nieuprawnionej korzyści majątkowej w łącznej wysokości 320 722 zł brutto" - dodano.

Józef K. usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień i niedopełnienie obowiązków, ponieważ miał zażądać od Andrzeja S., ówczesnego dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, aby ten zatrudnił fikcyjnego pracownika (PK nie podała jego danych). Aby umożliwić to działanie Józef K. wyraził zgodę na zmianę regulaminu Biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, co umożliwiło zawarcie umowy o pracę 13 stycznia 2023 r.

Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu kontaktowania się ze wskazanymi osobami, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego w wysokości 50 tys. zł. Po zakończeniu czynności, do których doszło we wtorek, podejrzani zostali zwolnieni.

Podejrzani: Józef K. – b. dyrektor generalny Lasów Państwowych, Andrzej S. - b. dyrektor regionalnej dyrekcji LP w Szczecinie oraz Michał C. – b. dyrektor Centrum Informacyjnego LP nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw i złożyli wyjaśnienia.

Komentarze

@@@Paragon 2025-02-26 17:46:05 Czego nie zrozumiałeś tym swoim małym pisowskim rozumkiem?

@@ @Paragon 2025-02-26 17:18:30 No tak, dla was jak o czymś nie mówili w tv za rublika, to nie może być prawda

@@ @Paragon 2025-02-26 15:56:21 Jak widać z PISowskim "betonem" nie warto dyskutować , oni tylko przemoc rozumieją , tak ich "komuna wychowała" i mieli nadzieje ,że Kaczelnik ją przywróci... To nie są wyborcy , to są wyznawcy PIS, a to już stan umysłu...nawet złodziejstwo im nie przeszkadza, jak to ich ukradł... Ot karkołomna ideologia...

Stawiać zarzuty 2025-02-26 15:49:30 można , ale przed Sądem trzeba dowieść winy! Okaże się ,że pan Matecki pracował zdalnie.Po Covidzie to normalna forma zatrudnienia.Świadkowie ? jacy świadkowie? Może tacy sami jak przeciwko Grodzkiemu? , czy Gawłowskiemu ? Jak Sędzia będzie " nagrzany ", to się Go ostudzi po wyborach.Zapewniam, że żarty z komunizmem i ich idiotyczną ideologią raz na zawsze się skończą!

@ @Paragon 2025-02-26 14:39:29 Swoim małym lemingom możesz takie pierdy opowiadać.

@@Paragon 2025-02-26 14:34:40 Strzeliłeś sobie gola, ale samobója. Brawo.

@Paragon 2025-02-26 14:04:24 Rachunki za prąd były wysokie już za pisu i doprowadziła do tego pisinflacja. Tylko że sprytni manipulatorzy z pisu zamrozili uchwałą ceny energii, żeby to ładnie na wybory wyglądało. Wybory mineły, i zgodnie z planem ceny się odmroziły, żeby teraz pisowscy propagandziści mogli powtarzać bajeczkę o drogiej energii, pomijając fakt ze sami do tej dorżyzny doprowadzili

@2xobiecaćtojak1dać 2025-02-26 14:02:04 Jak to mówił zero: Uczciwi nie mają się czego bać. Podziwiam pisowską logikę negowania pisowskiego złodziejstwa, tylko dlatego że zarzuty stawiają ludzie tuska. To że kradli ile nakradli was nie interesuje, dla was to wszystko gra polityczna i nie widzicie że bronicie złodziei i oszustów.

Beata 2025-02-26 13:56:44 Alles fur Deutschland. Ustawka dla ludu, fikcyjne arezstowania, fikcyjne oskarżenia. Przepalono 250 mld na vat z fikcyjnymi fakturami i niktz Pokemonów nie odpowiedział karnie. Wcześniej germanie przejęli handel spożywczy, budowlany, cementownie, pora na lasy.

Polska z kartonu 2025-02-26 13:50:39 Tak wyglądało państwo Jarosława Kaczyńskiego

@ pisowskie złodziej 2025-02-26 13:35:29 Ubole biorą naszą kasę po 40 lat. Za bicie ludzi.

Jola 2025-02-26 12:51:54 Już wypuścili po teatralnych zatrzymaniach.

@2xobiecaćtojak1dać 2025-02-26 12:45:56 synu wiatru i kurzu...

@2xobiecaćtojak1dać 2025-02-26 12:39:30 Wszystkich nie , ale tylko tych , którym zostanie wina udowodniona , jak w prawdziwym ustroju demokratycznym. A wasza Szydło pseudonim "broszka" mówiła "wystarczy nie kraść" a wy co ???

Paragon 2025-02-26 12:26:45 A rachunki za prąd coraz większe. I bulimy. Za to wszyscy robimy to z uśmiechem. A zamydlanie pokazowhmi aresztowaniami trwa. Igrzyska dla ludu.

pisowskie złodzieje 2025-02-26 12:24:05 Przez 4 lata brał nasze pieniądze ZA NIC.