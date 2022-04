Ruszył Jarmark Wielkanocny

W środę szczecińska aleja kwiatowa zapełniła się lokalnymi i krajowymi wystawcami - punktualnie o godz. 12 wystartował Jarmark Wielkanocny. Nie zawiedli szczecinianie, którzy od otwarcia straganów licznie je odwiedzali, zawiodła jedynie aura. W jarmarkowym budkach królują smakołyki z różnych regionów Polski. Można tu również kupić dekoracje do domu, wielkanocne palmy, ceramikę oraz kosmetyki. Posilić się kiełbasą, bigosem, frytkami, goframi, zjeść owoce w czekoladzie a także skosztować rzemieślniczej nalewki.

W alei na pl. Żołnierza Polskiego stanęło czterdzieści domków. Można w nich kupić wędliny z Białegostoku, mazurki ze szczecińskiej kawiarni Orsola, kraftowe piwa, litewskie chleby, miody. Dla starszych są tu mocniejsze trunki: wina, nalewki, a dla najmłodszych lizaki, wata cukrowa, gofry, lemoniada i oczywiście gorąca czekolada. Jednak w drewnianych budkach w alei kuszą nie tylko świąteczne smakołyki i łakocie.

Pierwszy raz na jarmarku wystawiła się Irena Olszewska, u której można nabyć piękne stroiki wielkanocne.

- Na stół, do ozdoby mieszkania, a nawet na cmentarz - zachęca właścicielka „Pracowni Pani Olszówki" i pokazuje kolorowe stroiki i doniczki wypełnione zajączkami, kwiatami, jajkami.

Barbara Redlińska przyjechała z Kościerzyny, by zaprezentować szczecinianom swoje wyroby z drewna i pluszaki. Z jej straganu do przechodniów uśmiechają się drewniane zajączki i baranki.

Co prawda jarmarku wielkanocnego nie było w alei dwa lata, ale szczecinianie i turyści przybywający do naszego miasta dobrze już znają niemal metrowe kolorowe pisanki. W tym roku dołączyły do nich wielkanocne zajączki, które przygotowały szczecińskie stowarzyszenia i instytucje.

W sobotę i niedzielę na jarmarku nie zabraknie animacji i aktywnych warsztatów dla najmłodszych. Dzieci będą mogły wziąć udział w zabawach ruchowych, wspólnym malowaniu wielkiego świątecznego obrazu, zdobieniu pisanek, interaktywnej Bajce o Króliczku Wielkanocnym. W sobotę w godz. 11-14 muzycznie umili czas DJ Tatinek, a w o godz. 18 jarmarkową sceną zawładną „Pyrzyczanie”. W niedzielę o godz. 12 wystąpi „Arfik”, a o godz. 13 „Przyjaciele Akukulele”.

Jarmark Wielkanocny, którego organizatorem jest miejska spółka Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia, potrwa do 10 kwietnia. Stoiska będą czynne w następujących godzinach: czwartek - godz. 12-20, piątek - godz. 12-21, sobota - godz. 10-21, a w niedzielę, w ostatnim dniu jarmarku - w godz. 10-20.©℗

Wcześniejsza informacja

W alei kwiatowej w Szczecinie rozpoczął się w środę Jarmark Wielkanocny, na którym przez pięć dni – do 10 kwietnia będzie można zrobić zakupy, zjeść coś dobrego i wziąć udział w zabawach. W czterdziestu domkach wystawcy oferują smakołyki, dekoracje i rękodzieło.

– Świąteczna aura będzie udzielała się każdemu, kto od środy do niedzieli zajrzy na nasz jarmark. Tam w drewnianych domkach będzie można zakupić wiele dobroci – zachwala Celina Wołosz, rzecznik prasowy spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia. – W ofercie spożywczej znajdą się ciasta wielkanocne i świąteczne łakocie, sery, miody, kołacze, wędliny i chleby. Będą także przekąski z grilla, belgijskie frytki czy gorące napoje i pyszna czekolada. Koneserzy będą mogli zakupić wyjątkowe trunki, m.in. rzemieślnicze piwa, nalewki i inne. Z kolei najmłodsi z pewnością ucieszą się z lizaków, waty cukrowej, gofrów czy pysznej lemoniady, która ugasi pragnienie po weekendowych harcach.

Kolejną grupą produktów sprzedawanych podczas Jarmarku Wielkanocnego będą wielkanocne dekoracje i rękodzieło, wśród których znajdziemy m.in.: drewniane zajączki, stroiki wielkanocne, lampiony, szydełkowane przytulanki, ręcznie robioną biżuterię, ceramikę oraz odzież. Nie zabraknie również ciekawych planszówek i dobrej lektury.

Nieodłącznym elementem jarmarku w alei kwiatowej są gigantyczne pisanki. W tym roku pojawią się także wielkanocne zajączki wykonane przez szczecińskie stowarzyszenia oraz instytucje. W sobotę i niedzielę nie zabraknie także animacji i aktywnych warsztatów. Maluchy będą mogły wziąć udział w zabawach ruchowych, wspólnym malowaniu wielkiego świątecznego obrazu, zdobieniu pisanek, interaktywnej Bajce o Króliczku Wielkanocnym. Kolorytu nadadzą także mydlane bańki oraz barwne baloniki.

Stoiska będą czynne w środę i czwartek w godz. 12-20, w piątek 12-21, w sobotę 10-21, a w niedzielę 10-20.

