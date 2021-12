Choinki z jarmarku trafią do szczecinian

Choinki, które ozdabiały Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy, trafią do szczecinian. Wystarczy przyjść w środę 22 grudnia na zakończenie jarmarku i podarować w zamian karmę dla zwierząt.

- Ponad 120 drzewek bożonarodzeniowych będzie czekało na nowy dom - informuje Celina Wołosz, rzecznik prasowy spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia, organizującej jarmark. - W dniu zakończenia Jarmarku Bożonarodzeniowym mieszkańcy, którzy jeszcze nie będą mieli choinek w swoich mieszkaniach, będą mogli dać jarmarkowym drzewkom drugie życie.

Akcja rozdawania choinek rozpocznie się w środę o godz. 16. Ile czasu potrwa, zależy od tego, ilu mieszkańców włączy się do akcji.

Do zabrania będą choinki cięte lub w doniczkach. Łącznie to ponad 120 iglaków, które w zamian za przysmaki dla zwierząt zostaną zapakowane i przekazane szczecinianom. Zebrana karma do zwierzaków w schroniskach.

(gan)

Fot. Anna Gniazdowska