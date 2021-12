Ruszają zapisy na bezpłatne zwiedzanie Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie

Od czwartku (9 grudnia) można się zapisywać na zwiedzanie wnętrz budynku Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie. Powstająca na Łasztowni siedziba MCN jest jeszcze w budowie, ale do zakończenia prac coraz bliżej. Zapisy będą przyjmowane do 13 grudnia do godz.15. Uwaga! Z powodów organizacyjnych ilość grup jest ograniczona, zatem o udziale w zwiedzaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Samo zwiedzanie zaplanowano na 15 grudnia.

- Nasi przewodnicy - specjaliści Morskiego Centrum Nauki opowiedzą, co będzie się mieściło w poszczególnych pomieszczeniach. Trasa zwiedzania obejmie między innymi: miejsca, w których zainstalowana będzie wystawa stała składająca się z ponad 200 eksponatów interaktywnych, planetarium, pomieszczenia pracowni naukowo – edukacyjnych oraz wejście na najwyższy poziom budynku – taras, skąd podziwiać można wspaniałą nadodrzańską panoramę, Wały Chrobrego, marinę i port – mówi Jarosław Dobrzyński, rzecznik prasowy MCN.

Zwiedzanie MCN odbywać się będzie w grupach po 10 osób, zgodnie z regulaminem, przepisami BHP i wytycznymi anty – COVID (kaski ochronne, kamizelki, maseczki, badanie temperatury przed wejściem, dezynfekcja dłoni). Budynek MCN mogą odwiedzić osoby pełnoletnie, które wyślą zgłoszenie na maila: biuro@centrumnauki.eu wraz z informacją, w jakich godzinach chcą zwiedzać Centrum (od godz. 13.00 do 17.00).

oprac. (rj)