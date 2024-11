Rusza sezon ślizgawek przy Netto Arenie i w Fabryce Wody

Atrakcja będzie dostępna do połowy lutego. Fot. Ryszard Pakieser

W ten piątek rusza lodowisko przy hali Netto Arena (ul. Szafera) w Szczecinie. Ślizgawka będzie dostępna do 16 lutego. Natomiast 6 grudnia otwarte zostanie lodowisko w Fabryce Wody.



Przy Netto Arenie w piątek 22 listopada na pierwsze 50 osób czekać będzie gorąca czekolada, a od 16.30 przez dwie godziny na lodowisku będą odbywać się bezpłatne animacje i konkursy dla najmłodszych.

Lodowisko przy Netto Arenie ma blisko 1000 m kw. powierzchni, jednorazowo pomieści nawet 130 osób. Ze ślizgawki można korzystać przez cały tydzień, również w przerwie świątecznej i podczas ferii zimowych. Na miejscu jest wypożyczalnia sprzętu (łyżew oraz pomocy do nauki jazdy), a także punkt gastronomiczny. Na ślizgawce obowiązuje elektroniczny pomiar czasu, co oznacza, że korzystający z lodowiska mogą wykorzystać swój czas co do minuty, a i w dowolnym momencie zrobić sobie przerwę, np. na kawę lub gorącą czekoladę.

Natomiast od 6 grudnia będzie można korzystać z lodowiska w Fabryce Wody.

- Nasze lodowisko to coś więcej niż klasyczna tafla do jazdy w kółko - zapowiada Piotr Zieliński, rzecznik pasowy FW. - Dzięki ścieżce biegnącej przy wodnej kaskadzie oferujemy ekscytującą jazdę po lodowym torze. U nas poczujecie niezwykły klimat i zyskacie jeszcze więcej frajdy podczas zimowej zabawy. Gwarantujemy, że po tak wyjątkowym lodowisku jeszcze nie jeździliście.

Lodowisko będzie czynne do 14 lutego 2025 roku.

Cena za wejście na ślizgawkę za 60 min. przy Netto Arenie w dni powszednie to 21 zł (bilet normalny), 17 (ulgowy), 67 (rodzinny 2+2). W weekendy, święta i ferie - 23 zł i 18 (normalny i ulgowy).

W Fabryce Wody 55-minutowa zabawa od poniedziałku do piątku to koszt 18 zł (bilet normalny) i 15 (ulgowy). W weekendy i święta: bilet normalny kosztował będzie 23 zł, ulgowy – 20 zł.

(K)

Cennik lodowiska w Fabryce Wody:

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek:

10:00-15:00 – grupy zorganizowane (szkoły itp.);

16:00-21:00 – klienci indywidualni.

Sobota – Niedziela:

12:00-21:00 – klienci indywidualni.

Cennik:

Poniedziałek – piątek:

Bilet normalny – 18 zł;

Bilet ulgowy – 15 zł.

Weekendy i święta:

Bilet normalny – 23 zł;

Bilet ulgowy – 20 zł.

Wejście jednorazowe – sesja 55 minut.

Usługi dodatkowe:

Wypożyczenie łyżew – 15 zł;

Wypożyczenie kasku – 5 zł;

Wypożyczenie chodzika – 10 zł.

Cennik dla grup zorganizowanych (szkoły itp.):

Poniedziałek – Piątek:

Bilet normalny – 18 zł;

Bilet ulgowy – 15 zł.

Wejście jednorazowe – sesja 55 minut.

Wypożyczenie łyżew, kasków i chodzików – bezpłatne.

Cennik lodowiska przy Netto Arenie:

Godziny otwarcia:

Poniedziałek i czwartek czynne w godz. 16:00-21:00

Wtorek i środa czynne w godz. 17:00-21:00

Piątek czynne w godz. 16:00-22:00

Sobota – niedziela czynne w godz. 10:00-22:00

13:30-14:30 TURA SPECJALNA – cicha, bez mrugających świateł, bez muzyki, z przyciemnieniem

Ferie i dni świąteczne/INNE GODZINY OTWARCIA

23.12.2024-7.01.2025 10:00-22:00

24.12.2024 10:00-14:00

25-26.12.2024 12:00-22:00

31.12.2024 10:00-16:00

01.01.2025 10:00-22:00

Cennik

Dni powszednie (poniedziałek - piątek):

Bilet normalny 21 zł / 60 min

Bilet ulgowy dni powszednie 17 zł / 60 min

Bilet rodzinny (2 DZIECI + 2 DOROSŁYCH) 60 MIN – 67 zł

WEEKENDY ŚWIĘTA FERIE

Bilet normalny 23 zł/60 min

Bilet ulgowy 18 zł / 60 min

Bilet na tury rodzinne (2 DZIECI + 2 DOROSŁYCH) 60 min – 69 zł

KARNET

Karnet na wszystkie dni 200 zł / 600 min

INNE

· WYPOŻYCZENIE ŁYŻEW 16 zł

· WYPOŻYCZENIE SZAFKI 8 zł

· WYPOŻYCZENIE KASKU 8 zł

· WYPOŻYCZENIE POMOCY DO JEŻDŻENIA 12 zł

· BILET DLA INSTRUKTORA 50 zł