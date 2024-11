Przy Netto Arenie znowu ślizgawka

Jeśli ktoś jeszcze miał wątpliwości, czy w tym sezonie też będzie lodowisko przy szczecińskiej Netto Arenie, już może je porzucić. Tony piachu i stalowy stelaż pod halę namiotową są na miejscu. Budowa ślizgawki ruszyła na dobre. Dla amatorów tej zimowej aktywności będzie dostępna od 22 listopada. Pisaliśmy już o tym, ale nie zaszkodzi potwierdzić, że prace postępują.

– Podstawa pod taflę już jest, hala chroniąca przed deszczem i śniegiem lada moment wzniesie się przed Netto Arenę, wszystko po to, aby już w przyszłym tygodniu rozpocząć mrożenie tafli lodowiska, które wystartuje

22 listopada – relacjonuje Celina Wołosz, rzecznik prasowy spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia.

Zimowa atrakcja przy Netto Arenie to prawie 1000 m kw. lodu, na którym będzie mogło ślizgać się jednorazowo 130 osób. Ze ślizgawki będzie można korzystać przez cały tydzień, również w przerwie świątecznej i podczas ferii zimowych.

Lodowisko przy Netto Arenie będzie wyposażone w wypożyczalnię łyżew oraz szatnię, w ofercie będą także pingwinki służące za pomoc przy nauce jazdy.

– Dla wygody klientów ślizgawka zostanie wyposażona w elektroniczny pomiar czasu, co oznacza, że korzystający z lodowiska będą mogli wykorzystać swój czas co do minuty, a i w dowolnym momencie zrobić sobie przerwę, chociażby na kawę lub gorącą czekoladę, które będzie można kupić w punkcie gastronomiczny – dodaje rzecznik.

W sprzedaży dostępne będą bilety jednorazowe, grupowe oraz karnety. Jednorazowe wejściówki będą obowiązywać przez 60 minut. Decydując się na karnety lub bilety rodzinne zapłaci się mniej. W tygodniu tafla będzie mogła zostać wynajęta przez firmy, instytucje i osoby prywatne. Lodowisko będzie można zarezerwować także na imprezę integracyjną, okolicznościową (mikołajki, urodziny) czy wyjść z klasą na alternatywne lekcje WF-u.

Bilety będą nieco droższe niż w poprzednim sezonie. W weekendy i święta np. trzeba będzie zapłacić: za bilet normalny 23 zł/60 min (było 22 zł), bilet ulgowy 18 zł /60 min (było 17 zł), bilet na tury rodzinne (2 dzieci plus 2 dorosłych) 60 min – 69 zł (było 65 zł). Karnet na wszystkie dni 200 zł/600 min.

