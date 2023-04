Rusza sezon letni na Łasztowni i Wyspie Grodzkiej

Fot. Dariusz Gorajski

W sobotę 29 kwietnia na szczecińskiej Łasztowni ruszy sezon letni. Na gości będzie czekała strefa gastronomiczna, a na Wyspie Grodzkiej Miejska Strefa Letnia, czyli plaża w centrum miasta.

Strefa gastronomiczna Foodport usytuowana jest niedaleko wejścia na Wyspę Grodzką obok mostu prowadzącego na marinę. W tym roku będzie tam 21 punktów gastronomicznych z różnorodną ofertą.

- Miłośnicy lodów będą mieli trudny orzech do zgryzienia, bo będą musieli wybierać spośród kilkunastu rodzajów. Wielbiciele słodyczy z kolei znajdą tam m.in. kołacze i gofry, a miłośnicy kawy posmakują kilka jej rodzajów - zapowiada Kacper Reszczyński, rzecznik prasowy spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia. - To oczywiście nie wszystko, w ofercie nie zabraknie także różnorodnych dań mięsnych, frytek, kebabów, hot dogów, zapiekanek, czy pizzy. Strefa będzie działała do początku września.

Również w sobotę na Wyspie Grodzkiej oficjalnie ruszy kolejny sezon Miejskiej Strefy Letniej. Otarty zostanie bar i pojawią się leżaki. Można będzie odpoczywać na nadmorskim piasku w centrum miasta. W okresie wakacji będą tam organizowane koncerty, imprezy, występy komików, ale także atrakcje dla dzieci. (K)