Czwartek, 16 kwietnia 2026 r. 
Rusza kolejna edycja budżetu obywatelskiego w Kołobrzegu. Czekają na pomysły

Data publikacji: 16 kwietnia 2026 r. 14:37
Ostatnia aktualizacja: 16 kwietnia 2026 r. 14:41
Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oficjalnie ogłosiła kolejną edycję budżetu obywatelskiego. Fot. UM Kołobrzeg  

Władze Kołobrzegu ogłosiły start kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. W tym roku, podobnie jak poprzednio, zarezerwowano na ten cel milion złotych.

Projekty można zgłaszać do 11 maja, ale tylko drogą elektroniczną, korzystając ze strony internetowej www.bo.kolobrzeg.pl. Każdy projekt musi mieć poparcie przynajmniej 15 osób. Autorami poszczególnych inicjatyw mogą być także osoby niepełnoletnie. Ważne jest to, aby każdy ze składanych projektów wpisywał się w zadania własne gminy, czyli inwestycyjne, społeczne lub kulturalne. Miasto gotowe jest wydać na pojedynczy cel od 50 tys. zł nawet do miliona. Głosowanie nad zweryfikowanymi przez urzędników projektami prowadzone będzie od 2 do 15 września. ©℗

(pw)

