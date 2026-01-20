Mieszkańcy już zagłosowali

Projekty zakwalifikowane do realizacji za środki z Polickiego Budżetu Obywatelskiego powinny być znane do 30 stycznia tego roku. Fot. Agnieszka SPIRYDOWICZ

Zakończyło się głosowanie w Polickim Budżecie Obywatelskim. Już wiadomo, że wzięło w nim udział ponad 3,5 tysiąca mieszkańców gminy. Na ostateczne wyniki trzeba jednak jeszcze poczekać. Za to teraz można już ocenić zaangażowanie mieszkańców.

REKLAMA

– W tegorocznym głosowaniu udział wzięło 3588 osób, co potwierdza zaangażowanie społeczności lokalnej w sprawy gminy i współdecydowanie o kierunkach jej rozwoju – ocenili organizatorzy.

Przypomnijmy. Wśród dopuszczonych do głosowania inicjatyw znalazło się 5 projektów dotyczących terenu miasta Police oraz 6 projektów obejmujących sołectwa gminy Police. Propozycje mogli zgłaszać mieszkańcy stale zamieszkujący na terenie gminy, przy czym w przypadku osób, które nie ukończyły 13. roku życia, wnioski składali ich opiekunowie prawni. Nabór projektów prowadzony był od 22 września do 19 października 2025 roku. Głosować na wybrane projekty można było od 29 grudnia 2025 r. do 14 stycznia 2026 r.

Na wyniki trzeba jeszcze poczekać. Zgodnie z regulaminem mają być ogłoszone do 30 stycznia 2026 roku. Realizacja zwycięskich projektów zaplanowana jest na 2026 rok.

(sag)

REKLAMA