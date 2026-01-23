Mieszkańcy Polic wybrali. To zrealizują z budżetu obywatelskiego

Już wiadomo, jakie projekty zgłoszone do Polickiego Budżetu Obywatelskiego będą realizowane. Wyniki głosowania mieszkańców zostały upublicznione wcześniej, niż wskazywał regulamin. Do realizacji zakwalifikowały się cztery zadania: po jednym w mieście i w każdej kategorii sołectw (te podzielone zostały na duże, średnie i małe). Cały budżet to 1,5 miliona złotych. Wykorzystana ma być niemal cała kwota – tak wynika z kosztorysów przedstawionych przez wnioskodawców.
W kategorii „miasto” zrealizowany zostanie projekt „Przebudowa kortów tenisowych przy ul. Wróblewskiego na nowoczesne wielofunkcyjne boisko dla młodszych i starszych”. Zdobył on 3071 punktów. Jego realizacja ma kosztować
999 531 złotych, czyli zużyje niemal całą kwotę zarezerwowaną na projekty z tej kategorii (tutaj do rozdysponowania był 1 milion złotych).
Wśród projektów z kategorii „sołectw dużych” wygrał projekt z Tanowa pn. „Rozbudowa i modernizacja placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej im. Jerzego Noskiewicza z Oddziałami Dwujęzycznymi i przedszkolnymi w Tanowie”. Zdobył aż 4319 punktów. Realizacja ta również pochłonie całą kwotę dla projektów z tej kategorii – będzie kosztowała 199 230 złotych (do dyspozycji tutaj było 200 tysięcy).
W „sołectwach średnich” wygrał „Ninja OCR Park w Niekłończycy” – z 1713 punktami. I także zużyje całą pulę z tej kategorii, czyli 169 tysięcy złotych (ze 170 tys.).
W „sołectwach małych” najwięcej punktów – 1487 – zdobył projekt „Budowa wiaty wraz z ułożeniem podłogi z kostki polbrukowej w Wieńkowie”. Jego koszt to 103 303 złote. Do dyspozycji w tej kategorii było 130 tysięcy.
(sag)