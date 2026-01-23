Mieszkańcy Polic wybrali. To zrealizują z budżetu obywatelskiego

Zwycięski projekt miejski ma być najdroższy w realizacji. Zakłada przebudowę kortów tenisowych przy ul. Wróblewskiego w Policach (na zdjęciu) na nowoczesne, wielofunkcyjne boisko (na wizualizacji). Fot. materiały autorów projektu

Już wiadomo, jakie projekty zgłoszone do Polickiego Budżetu Obywatelskiego będą realizowane. Wyniki głosowania mieszkańców zostały upublicznione wcześniej, niż wskazywał regulamin. Do realizacji zakwalifikowały się cztery zadania: po jednym w mieście i w każdej kategorii sołectw (te podzielone zostały na duże, średnie i małe). Cały budżet to 1,5 miliona złotych. Wykorzystana ma być niemal cała kwota – tak wynika z kosztorysów przedstawionych przez wnioskodawców.

W kategorii „miasto” zrealizowany zostanie projekt „Przebudowa kortów tenisowych przy ul. Wróblewskiego na nowoczesne wielofunkcyjne boisko dla młodszych i starszych”. Zdobył on 3071 punktów. Jego realizacja ma kosztować

999 531 złotych, czyli zużyje niemal całą kwotę zarezerwowaną na projekty z tej kategorii (tutaj do rozdysponowania był 1 milion złotych).

Wśród projektów z kategorii „sołectw dużych” wygrał projekt z Tanowa pn. „Rozbudowa i modernizacja placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej im. Jerzego Noskiewicza z Oddziałami Dwujęzycznymi i przedszkolnymi w Tanowie”. Zdobył aż 4319 punktów. Realizacja ta również pochłonie całą kwotę dla projektów z tej kategorii – będzie kosztowała 199 230 złotych (do dyspozycji tutaj było 200 tysięcy).

W „sołectwach średnich” wygrał „Ninja OCR Park w Niekłończycy” – z 1713 punktami. I także zużyje całą pulę z tej kategorii, czyli 169 tysięcy złotych (ze 170 tys.).

W „sołectwach małych” najwięcej punktów – 1487 – zdobył projekt „Budowa wiaty wraz z ułożeniem podłogi z kostki polbrukowej w Wieńkowie”. Jego koszt to 103 303 złote. Do dyspozycji w tej kategorii było 130 tysięcy.

(sag)

