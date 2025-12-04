Rozpoczęcie akcji zimowej na Odrze. Lodołamacze w gotowości

Od momentu wystąpienia pierwszych zjawisk lodowych na Odrze do ich zaniku, obie strony codziennie wymieniać się będą informacjami m.in. o sytuacji oraz aktualnej prognozie pogody, a także gotowości technicznej jednostek. Fot. Dariusz Gorajski

Rozpoczął się sezon zimowy na Odrze Zachodniej i Granicznej. W Bazie Lodołamaczy RZGW Szczecin przedstawiono plan działań oraz zasady polsko-niemieckiej współpracy w zakresie lodołamania. Służby podkreślają, że flota jest przygotowana do pracy od pierwszych oznak zlodzenia.

– Musimy być gotowi na każdą ewentualność. Dzisiejsza pogoda bywa myląca, ale za dwa tygodnie może nadejść ostry mróz – mówił Michał Durka, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Zaznaczył, że po stronie polskiej przygotowano siedem lodołamaczy, z czego jeden pozostaje w rezerwie.

– Ta infrastruktura musi być utrzymywana w pełnej gotowości, bo od niej zależy bezpieczeństwo ludzi i mienia – podkreślił.

Wspólne działania prowadzone są na podstawie porozumienia z 1995 roku. W tym sezonie strona niemiecka dysponuje sześcioma lodołamaczami. Łącznie na rzece będzie mogło pracować 13 jednostek. Codzienna wymiana informacji i uzgodnione dyżury mają zapewnić sprawną koordynację działań.

Stefan Iwnicki, kierownik Centrum Operacyjnego RZGW Szczecin, wyjaśnił, że akcja rozpocznie się od Jeziora Dąbie.

– To naturalny odbiornik kry z całego odcinka granicznego. Później przesuwamy się w górę Odry. Mamy ustalony system komunikacji oraz gotowe załogi po obu stronach – powiedział. Dodał, że na niemieckim lodołamaczu czołowym pracować będzie tłumacz niemiecki, a na jednostkach liniowych – polski.

Znaczącym wsparciem będzie system kamer RIS, który umożliwia obserwację rzeki na kluczowych odcinkach. Dzięki temu zjawiska lodowe będą monitorowane na bieżąco. Gotowość floty obowiązuje od 1 grudnia 2025 roku do 15 marca 2026 roku. Akcją objęto 180 kilometrów Odry Granicznej – od Widuchowej do ujścia Nysy Łużyckiej – a także Jezioro Dąbie, Regalicę, odcinki Odry Wschodniej i Zachodniej oraz Szczeciński Węzeł Wodny. W razie potrzeby jednostki ze Szczecina będą wspierać działania na Warcie, współpracując z RZGW Poznań i RZGW Wrocław.

Pytany o koszty utrzymania lodołamaczy, Michał Durka zaznaczył: – To są milionowe nakłady, ale bezpieczeństwo mieszkańców zawsze jest priorytetem. Musimy utrzymywać sprzęt i załogi w pełnej gotowości, podobnie jak np. Straż Pożarna.

Służby zapewniają, że są przygotowane na zimowe wyzwania i w razie potrzeby natychmiast rozpoczną działania, aby zapewnić drożność i bezpieczeństwo na Odrze.©℗

