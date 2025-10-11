Rozdawanie wejściówek na premierę Heweliusza w Filharmonii [GALERIA]

Fot. Piotr Sikora

Tłumy szczecinian chętnych do otrzymania bezpłatnych wejściówek na nową produkcję Netflixa odwiedziły dziś Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Przedpremierowy pokaz dwóch odcinków serialu Heweliusz rozpocznie się w sobotę 18 października o godz. 17 w Filharmonii. Dzień później projekcja odbędzie się w Gdyni. Po projekcji dwóch odcinków widzowie będą mieli okazję porozmawiać z twórcami serialu oraz aktorami.

Jak podkreśla Netflix: „Przedpremierowe projekcje w Szczecinie i Gdyni mają szczególny wymiar – to tutaj serialowa historia Heweliusza po raz pierwszy spotka się z miejscem, gdzie pamięć o tragedii oraz losach ludzi morza jest szczególnie obecna, a sama opowieść zyskuje wyjątkowe znaczenie właśnie nad Bałtykiem”.

Kilkoma wejściówkami dysponuje również „Kurier Szczeciński” – nasi Czytelnicy będą mogli je zdobyć w poniedziałek.

Tu można przeczytać więcej.

(d)

REKLAMA