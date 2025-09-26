Nowy sezon artystyczny w filharmonii. Koncert, wystawy, edukacja muzyczna

Fot. Agata JANKOWSKA

Z końcem września ruszy nowy sezon artystyczny w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza. Na bywalców tej ważnej szczecińskiej instytucji czeka wiele atrakcji muzycznych, znanych i lubianych cykli koncertowych oraz nowych propozycji na najwyższym światowym poziomie.

Program wydarzeń na najbliższe miesiące zaprezentowano podczas konferencji prasowej w czwartek 25 września. Uczestniczyli w niej dyrektor filharmonii Przemysław Neumann, zastępca prezydenta miasta Michał Przepiera, zastępca dyrektora filharmonii Magdalena Wilento, kierownik działu wydarzeń edukacyjnych Mateusz Czarnowski oraz przedstawiciele partnerów tej instytucji.

– Rozpoczynamy jutro oficjalnie 78. sezon w filharmonii. Sezon ważny dla mnie, bo to sezon drugi bycia tutaj w instytucji, ale tak naprawdę pierwszy, jeśli chodzi o taką możliwość podpisania się obiema rękoma pod całym sezonem. To wszystko, co się tutaj dzieje, ma swoją rangę. Rangę, wagę i to zainteresowanie ludzi, którzy chcą kupić bilety na nasze wydarzenia, jest tego naocznym dowodem. Jeśli chodzi o koncerty te piątkowe, symfoniczne, mamy plejadę gości i ze świata, i z Polski. Właściwie najwyższa światowa półka – zachęcał dyrektor filharmonii Przemysław Neumann. – Jeśli chodzi o dyrygentów, będzie Christoph König, będzie Ken-David Masur, czyli syn słynnego Kurta Masura. Będzie Ruben Gazarian, Aleksandre Bloch, znakomity dyrygent. Będą w końcu panie dyrygentki, bo tradycją również filharmonii w Szczecinie jest to, że w październiku mamy cykl FilHERmonia, gdzie kładziemy nacisk na to, żeby dawać paniom głos, przestrzeń i miejsce na naszej estradzie. Będą dwie zwyciężczynie kolejnych edycji konkursu La Maestra – konkursu międzynarodowego, jedynego takiego na świecie, który jest organizowany tylko i wyłącznie dla pań dyrygentek. Jedną z tych edycji wygrała Bar Avni, która będzie u nas w październiku. Kolejną edycję wygrała nasza polska, świetna młoda dyrygentka Anna Sułkowska-Migoń. Ona również się pojawi. Będzie również znana doskonale, bo pracująca w Szczecinie kilka lat temu z tą orkiestrą jako jej szef artystyczny Ewa Strusińska.

Nowy sezon rozpoczyna się dziś (w piątek 16 października) koncertem wiolonczelowym Antonina Dvořáka i VI Symfonią Patetyczną Piotra Czajkowskiego. Odbędą się również koncerty w cyklu FilHERmonia, podczas których zagrają kobiety. Goście filharmonii będą mieli okazję posłuchać przez cały sezon kompozycji takich klasyków, jak Richard Strauss, Czajkowski, Fryderyk Chopin (zagra jeden z laureatów XIX Konkursu Chopinowskiego), Ferenc Liszt, Wolfgang Amadeus Mozart, Hector Berlioz i wielu innych w wykonaniu gości – wybitnych współczesnych muzyków oraz orkiestry symfonicznej Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza. Nie zabraknie Koncertu Prezydenckiego w dniach 9, 10 i 11 stycznia 2026 r. Poprowadzi go Artur Andrus. Sezon artystyczny zakończy się 12 i 16 czerwca 2026 r. III Symfonią d-moll Gustava Mahlera. Zaśpiewają Szczeciński Chór Chłopięcy „Słowiki” oraz żeński skład Chóru Politechniki Morskiej w Szczecinie. Koncerty symfoniczne nie zamykają listy programu filharmonii. Nie zabraknie koncertów kameralnych, w tym cyklu Scena Muzyki Polskiej i wielu innych wydarzeń z udziałem zaproszonych gości.

Filharmonia zaprasza także na bardziej „rozrywkowe” koncerty. Zagrają Dikanda z Orkiestrą, będzie koncert pt.: „Młynarski. Bynajmniej” czy „Nie(WO)men” z utworami Czesława Niemena. Miłośnicy muzyki będą mieli również okazję posłuchać wykonawców z różnych stron świata i koncertów jazzowych.

W filharmonii organizowane są także wydarzenia o charakterze edukacyjnym kierowane do najmłodszych melomanów. W ramach EduFilharmonii odbędą się między innymi: Akademia Młodego Melomana, W tajnym klubie melomanów: sekrety Filharmonii, Muzyczna Wyspa Skarbów, Koncerty szkolne i wiele innych.

W nowym sezonie szczecinianie zobaczą także niepowtarzalne wystawy z pracami uznanych artystów. Od czwartku (25 września) oglądać można projekty Olgi Iwanow „Artyści” oraz „Posag” Dominiki Głowali. Już w listopadzie zobaczymy także fotografie Tomasza Lazara, w lutym prace Łukasza Skąpskiego, w maju natomiast odbędzie się 4. edycja festiwalu Haunting for Painting.

Sprzedaż biletów prowadzona jest w kasie filharmonii, biletomacie oraz na stronie filharmonia.szczecin.pl. Również tam dostępny jest cały harmonogram wydarzeń. ©℗

Agata JANKOWSKA