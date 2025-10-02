Szczecinianie zobaczą „Heweliusza” jako pierwsi

To szczecinianie jako pierwsi w Polsce zobaczą serial „Heweliusz”. Przedpremierowy pokaz zaplanowano na 18 października w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza. Bezpłatne bilety będzie można zdobyć 11 października.

Pięcioodcinkowy serial w reżyserii Jana Holoubka – autora tak cenionych produkcji jak „Wielka woda” czy „Rojst” – to jeden z najważniejszych projektów Netflixa. Platforma zakłada, że „Heweliusz” będzie hitem tej jesieni. Zrobiono go z rozmachem, zatrudniono gwiazdy, m.in. Borysa Szyca, Magdalenę Różczkę.

Punktem wyjścia dla fabuły jest największa powojenna katastrofa morska w Polsce, do której doszło 14 stycznia 1993 roku. Wtedy Statek MF Jan Heweliusz, który płynął ze Świnoujścia do szwedzkiego Ystadt, zatonął u wybrzeży niemieckiej wyspy Rugia. Jedną z przyczyn tragedii była ekstremalna pogoda. Sztorm miał 12 stopni w skali Beauforta, prędkość wiatru dochodziła do 160 km/h. Zginęło 55 osób, w tym kapitan statku Andrzej Ułasiewicz oraz dwoje dzieci. Nie wszystkie ciała odnaleziono. Ocalało jedynie 9 członków załogi. Wrak statku wciąż leży na dnie Bałtyku.

Serial opowiada nie tylko o samej katastrofie, ale także – a może przede wszystkim – o jej konsekwencjach, także tych sądowych.

Przedpremierowy pokaz rozpocznie się w sobotę 18 października o godz. 17.00 w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie (kolejny, następnego dnia, odbędzie się w Gdyni). Po projekcji z widzami spotkają się m.in. reżyser Jan Holoubek, producentka Anna Kępińska, scenarzysta Kasper Bajon oraz odtwórcy jednych z głównych ról – Magdalena Różczka i Konrad Eleryk.

Jak podkreśla Netflix: „Przedpremierowe projekcje w Szczecinie i Gdyni mają szczególny wymiar – to tutaj serialowa historia Heweliusza po raz pierwszy spotka się z miejscem, gdzie pamięć o tragedii oraz losach ludzi morza jest szczególnie obecna, a sama opowieść zyskuje wyjątkowe znaczenie właśnie nad Bałtykiem”.

Aby zdobyć zaproszenie na wydarzenie, szczecinianie muszą odwiedzić Filharmonię 11 października 2025 roku w godzinach 12-16 i odpowiedzieć na proste pytanie. Liczba miejsc jest ograniczona, a jedna osoba może odebrać maksymalnie dwa zaproszenia.

Na Netflixie „Heweliusz” zadebiutuje 5 listopada. ©℗

Alan SASINOWSKI