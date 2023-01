Rowerzysta potrącony w al. Bohaterów Warszawy w Szczecinie

- Poszkodowany rowerzysta to dorosły mężczyzna. W stanie stabilnym trafił do szpitala z powierzchownym urazem głowy - powiedziała nam Paulina Heigel, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

Do potrącenia rowerzysty przez samochód osobowy doszło we wtorek po godz. 8 na skrzyżowaniu al. Bohaterów Warszawy i ul. 5 Lipca w Szczecinie.

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

Stary zejman 2023-01-18 19:20:26 Rowerzyści są bardziej roszczeniowi i pyskaci niż mewki portowe. Dlatego obie te grupy trzeba ***** bez pis. Mewki dla przyjemności, rowerzystów z obowiązku.

@Jesteś rowerzystOM 2023-01-18 16:21:27 Kierowcy jedynie nie rozumieją dlaczego ludziom nie zależy na własnym życiu i zdrowiu... O ile kask sprawa do dyskusji bo z jednej strony jest to ochrona a z drugiej jak pokazują statystyki przyczynek do większego prawdopodobieństwa kolizji. A kamizelka naprawdę może dać dużo bo poprawia widoczność rowerzysty a więc znacząco zwiększa jego szanse na uniknięcie kolizji. Pieszy porusza się z prędkością rzędu 5..10kmph a rowerzyści między 10 a 30kmph a więc różnica prędkości to nawet 6x.

@@@??? 2023-01-18 16:15:13 Rowerzysta na przejsciu dla pieszych popełnia wykroczenie i żaden przepis PoRD nie daje szczególnego prawa do wymuszania pierwszeństwa. Próbujesz mieszać przejście dla pieszych z przejazdem dla rowerów gdzie rowerzysta ma bezwzględne pierwszeństwo i podlega szczególnej ochronie. Rowerzysta przejeżdżający przez przejście dla pieszych pierwszeństwa nie ma chyba że wskażesz konkretny art PoRD .

zakorkować ich 2023-01-18 11:52:26 kierowcy pomstujący na rowerzystów to frustraci.Muszą stać w korkach , przeszkadzaja im bus pasy , cena benzyny , brak parkingów drogi rowerowe i rowerzyści.Jak bym miał tak narzekać to bym nie jezdził autem. Juz niedługo wjazd do miasta będzie coraz droższy ciekawe co na to ci frustraci. , mam nadzieję że miasto będzie oczyszczone z nich.

Jesteś rowerzystOM 2023-01-18 10:44:16 Przepisy nie nakazują jazdy w kamizelce i kasku, ale rozumiem że jako ich zwolennik też je zakładasz po wyjściu z samochodu (nota bene kask może się przydać wewnątrz, jeśli nie masz poduszek bocznych). Czy w ostatnich latach kierowcom się pogorszył wzrok, skoro coraz częściej domagają się zakładania kamizelek odblaskowych - przeznaczonych zasadniczo dla osób wykonujących jakieś prace na drogach?

@@??? 2023-01-18 08:08:06 Cytat: "Rowerzysta na przejściu dla pieszych nie ma pierwszeństwa". Ma, gdy się już na nim znajduje i gdy jest to przejście z przejazdem dla rowerów, a takich w mieście jest "kilka".

@??? 2023-01-17 22:09:11 Jak widzę masz problemy ze zrozumieniem krótkich (500 znaków) wypowiedzi. Nikt nie mówi o rozjeżdżaniu. Mówimy o wymuszeniu pierwszeństwa na drodze. Rowerzysta na przejściu dla pieszych nie ma pierwszeństwa. Po prostu. Sam jestem rowerzystą i jeśli zdarza mi się przejeżdżać na przejściu to ustępuję pierwszenstwa prawidlowo poruszajacym się innym uczestnikom ruchu drogowego. Pomijam już że elementarny instynkt samozachowawczy wymaga by rowerzysta unikał kolizji z 10 krotnie cięższym pojazdem.

kierowco pomyśl 2023-01-17 21:50:24 im wiecej rowerzystów , tym mniejsze korki

Do@STOP, ale dla hej 2023-01-17 20:39:22 Jak widać z twojego rozumowania jesteś takim rowerzystom który jeździ rowerem bez kamizelki odblaskowej,bez kasku a wieczorem bez pełnego oswietlrnia czyli jazda bez wyobraźni.

Wlego 2023-01-17 18:53:45 Powiedzieli,że można po ulicach jeździć, ułomni uwierzyli. Selekcja przebiega nadwyraz prawidłowo.

??? 2023-01-17 18:19:42 Zastanawia mnie, skąd tutaj komentujący mają wiedzę, że rowerzysta przejeżdżał przez przejście dla pieszych. Dwóch fantastów wysnuło takie przypuszczenie, a reszta to łyknęła i hajda na rowerzystów. I jeszcze @@Bogdan. To, że rowerzysta nie może przejeżdżać przez przejście dla pieszych, nie znaczy, że jak już się tam znajduje należy go zabić lub okaleczyć, miszczu kierownicy.

@STOP, ale dla hejtu 2023-01-17 17:00:55 Nie życzę ci żebyś wyhaczył dostawcę glovo czy innej cholery który korzystając z napędu elektrycznego w swoim rowerze wjedzie ci przed samochód na przejściu dla pieszych.

@@ Do pasy rowerowe 2023-01-17 16:56:19 To po której stronie burzymy kamienice? Bo w tej chwili jest chodnik wykorzystywany jako parking i prawy pas jako parking tymczasowy, więc teraz by wyznaczyć drogę dla rowerów należałoby zamknąć lewy pas czyli zamknąć lewy pas.

STOP, ale dla hejtu 2023-01-17 15:26:28 Puknijcie się w głowę z tym zatrzymywaniem się na każdym skrzyżowaniu. Przecież nie potraficie ogarnąć zasad pierwszeństwa nawet jeśli jest sygnalizacja świetlna. Zawsze wam rowerzysta wyjeżdża rozpędzony (do 30 km/h, hehe) zza krzaków.

Waldi 2023-01-17 15:25:55 Sporo jezdze po Szczecinie i widzę rowerzystów jadacych na czerwonym,albo po przejsciu lub srodkiem pasa.Po zmianie przepisów rowerzysta ma dodatkowe przywileje ale również obowiązki.jak zwykle przywileje znają a na reszte mają wywalone.Zastanawia mnie tylko biernosc Policji.Powinni sadzic im mandaty jak innym kierwcom.

@Jazda 2023-01-17 15:11:43 To może idźmy dalej tym tokiem rozumowania... najbezpieczniej dla rowerzystów będzie, jak rower zostawia w domu i pójdą pieszo ;)

Jazda 2023-01-17 14:42:26 Tam gdzie brakuje na pasach sygnalizacji świetlnej dla bezpieczeństwa i tragicznych zdarzeń musi być ustawiony znak stop dla rowerzystów i dopiero po zatrzymaniu powinni kontynuować dalej przejazd przez pasy lub przeprowadzić rower na drugą stronę jezdni

@ Do pasy rowerowe 2023-01-17 13:30:53 Właśnie dlatego na Bohaterów Warszawy należy jak najszybciej utworzyć pas dla rowerów. Wtedy będa mieli uprawnienia.

Fh 2023-01-17 13:01:44 Rowerzyści na ulicach to bezkarna, bezczelna banda. W wiekszości.

Do pasy rowerowe 2023-01-17 11:30:32 A czy tam jest miejsce na takie bzdety ?? Poza tym patologia pedałujących nie ma żadnych uprawnień, aby się poruszać po jezdni (ale wolno im, bo tak ustalił patologiczny ustawodawca) i nie rozróżnia nawet kierunku jazdy na takich wydzielonych pasach, co już nie raz widziałem. Boh. W-wy zostało już zwężone do jednego pasa ruchu przez ograniczonych umysłowo na odcinku od Sikorskiego do Krzywoustego i widać tego efekty w postaci korkowania się nawet Ronda Siwka, z którego nie można zjechać.

@pasy rowerowe 2023-01-17 10:58:08 Pasy rowerowe będą na zwężonej Wojska Polskiego, Bohaterów Warszawy już w tej chwili jest przeciążona ruchem a do tego dochodzi masa pojazdów blokujących jeden z pasów ruchu. Oczywiście tak policja jak i prezydent Szczecina mają gdzieś tę sprawę.

@Bogdan 2023-01-17 10:54:56 Na przejściu dla pieszych kierowca zobowiazany jest ustąpić pierwszeństwa pieszym. PoRD nie nakazuje ustępowania pierwszeństwa rowerom, motorowerom, motocyklom, samochodom, ciężarówkom, ciągnikom, zaprzęgom końskim etc. Być może dlatego że przejscia dla pieszych dedykowane są osobom poruszającym się pieszo. A tobie życzę rowerzystów wjeżdżających na przejście dla pieszych z prędkościami znacznie przekraczającymi prędkość poruszania się pieszych. PoRD obowiązuje wszystkich a nie tylko kierowców.

Kask 2023-01-17 10:29:53 Ciągle te urazy głowy, czy ci rowerzyści kupują najtańsze kaski, czy ich nie zapinają?

pasy rowerowe 2023-01-17 10:10:48 Dlaczego do tej pory na Bohaterów Warszawy nie zostały wyznaczone pasy rowerowe?

Bogdan 2023-01-17 10:10:11 Do napiszę: Co kierowca robi na przejściu dla pieszych gdy pas jest zajęty? Pomyśl. Chyba łamie przepisy.

kierowca 2023-01-17 10:07:29 Pewnie przejeżdżał rowerem po przejściu dla pieszych

Jola 2023-01-17 09:21:14 Czy to aby nie Franek Sterczewski po spożyciu?