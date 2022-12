W ciężkim stanie trafił do szpitala mężczyzna, którego ok. południa potrącił samochód ciężarowy. Do wypadku doszło przy ul. Pomorskiej w Dąbiu.

Przez godzinę kierowcy w tej okolicy napotykali na spore utrudnienia. Autobusy komunikacji miejskiej kursowały z pominięciem Dworca PKP w Dąbiu. Po godz. 13 sytuacja wróciła do normy.

(t)