Rowerowi pielgrzymi wyruszyli do Częstochowy

W poniedziałek ze Szczecina wyruszyła 31. Szczecińska Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę.

Rowerowi pielgrzymi dziennie będą przejeżdżać po ok. 90 kilometrów ze średnią prędkością 18 - 20 km na godzinę. W sumie grupa ma do pokonania prawie 600 kilometrów.

Pierwszy etap rowerowej pielgrzymki wiedzie do Barlinka. Stąd uczestnicy wyruszą do Rokitna. Kolejne dni przejazdu zakończą się w miejscowościach: Obra, Góra, Trzebnica i Kluczbork. Do Częstochowy pielgrzymka powinna dotrzeć 17 lipca.

(k)

Film: Adrian Bednarski