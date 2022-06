Kosz trochę kosztuje

Kosze plażowe od lat są cenione przez polskich plażowiczów. Były bardzo popularne już przed II wojną światową. Choć w dużej merze wyparły je u nas potem parawany plażowe, to ciągle znajdują swoich amatorów. Niestety, przyjemność plażowania w koszu tania nie jest. Na plaży w Kołobrzegu można wypożyczyć kosz do opalania (gdzie te czasy, kiedy takie koszy były ustawiane przez gminę i nic nie kosztowały – powspominać zawsze warto tamte lata…), trzeba jednak zapłacić za to 15 zł za godzinę. Nieco taniej, gdyż 10 zł, kosztuje wypożyczenie leżaka. Oszczędnym polecamy leżenie po prostu na miękkim piasku. Też przyjemnie!

Tekst i fot. M. KWIATKOWSKI