Rosną statystyki utonięć w Zachodniopomorskiem. W weekend utopiły się 2 osoby

Od początku 2021 roku w naszym regionie utopiło się 17 osób, a w czerwcu mamy już 5 takich przypadków. Tylko w minioną sobotę utonęło dwóch mężczyzn, szukających w wodzie ochłody od upałów.

Pierwsze utonięcie wydarzyło się po godz. 9 w powiecie drawskim. Na niestrzeżonej plaży jeziora Mąkowary do wody wszedł 28-latek, który chciał popływać. Zanurkował i już nie wypłynął. Akcja poszukiwawczo – ratunkowa zakończyła się wyłowieniem ciała mężczyzny.

Do drugiego z tragicznych wypadków doszło w powiecie szczecineckim. Po godz. 13 przebywający na plaży nad jeziorem Wielimie 30-latek wszedł do wody popływać na materacu. Po kilku minutach świadkowie zauważyli dryfujący materac bez wypoczywającego na nim mężczyzny. Poszukiwania zakończyły się wyłowieniem ciała mężczyzny.

Policjanci oceniają, że w większości przypadków główną przyczyną utonięć jest nieprzestrzeganie obowiązujących zasad i lekceważące podejście do własnego bezpieczeństwa. Często przyczyna tkwi również w nieodpowiedzialnej opiece nad dziećmi, ryzykownym zachowaniu osób dorosłych i ogólnie pojętym braku wyobraźni. Niestety, często takim zachowaniom towarzyszy alkohol i inne substancje odurzające. Nie zapominajmy, że woda to żywioł, który co roku zbiera śmiertelne żniwo, a za każdą z tych tragedii kryje się ból i cierpienie bliskich tych osób - apelują mundurowi.

