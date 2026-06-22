Rolnicy zablokowali S3 w obu kierunkach. Policja wyznaczyła objazdy

Z powodu rolniczej blokady zamknięty został wjazd na S3 z autostrady A6. Fot. Facebook Suszą! Szczecin

Na S3 przy węźle Gryfino w poniedziałek rozpoczął się protest rolników, którzy domagają się rozmów z rządem. Traktory zablokowały dwie jezdnie drogi ekspresowej w kierunku Szczecina i Gorzowa Wielkopolskiego. Policja wyznaczyła objazdy.

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Jedenaście traktorów i kilkanaście oflagowanych samochodów zablokowało po godz. 12 drogę ekspresową S3 na południe od Szczecina. Wyłączony jest odcinek od szczecińskiego węzła Klucz do węzła Pyrzyce. Protest zorganizowali rolnicy z pow. gryfińskiego i pyrzyckiego. Domagają się rozmów z rządem, by wypracować, jak mówili, rozwiązania poprawiające opłacalność produkcji rolnej.

- Tak naprawdę moglibyśmy dziś spokojnie się rozjechać, jeśli ktoś nam powie: siadamy do rozmów, proponujemy takie i takie rozwiązania, które umożliwią wam dalsze prowadzenie gospodarstw – powiedział PAP przewodniczący Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Adam Walterowicz.

Rolnicze organizacje od kilku tygodni planowały zorganizować zgromadzenie na S3, ale władze gminy Gryfino nie wyraziły na to zgody, zwracając uwagę, że zablokowanie S3 spowoduje m.in. utrudnienia dla kierowców. Sprawa trafiała do sądów kolejnych instancji. Kilka dni temu Sąd Apelacyjny w Szczecinie orzekł, że prawo do zgromadzeń nie może być ograniczane.

- Zgromadzenie jest zgłoszone do 2 września – poinformowali protestujący w poniedziałek. – Będziemy tu stać do skutku. Koledzy z innych regionów zapowiedzieli wsparcie. Będą nas zmieniać na dyżurach – wyjaśniali.

Blokada S3, szczególnie w okresie wakacyjnym, powoduje gigantyczne korki, w których utkną m.in. jadący nad morze. Policja wyznaczyła już objazd drogą wojewódzką nr 119, czy tzw. starą trójką. Gryfińska komenda zaleca kierowcom, jadącym od strony Gorzowa Wlkp., skręt na DW 122 w stronę Pyrzyc, i dalej na północ DW 119. Wracający znad morza powinni na węźle Kijewo zjechać na DK10 (Szczecin Kijewo) i w Szczecinie Płoni kierować się na DW 119.

„Drugą alternatywą jadąc znad morza jest udanie się na węzeł Radziszewo, gdzie DK 31 należy udać się do Gryfina, kolejno DW 121 do miejscowości Banie, po czym na węźle Parnica (Pyrzyce) ponownie wjechać na drogę ekspresową” – podała Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie.

Maszyny rolnicze blokują skrajne pasy dwóch jezdni S3 przy węźle Gryfino. Pasy wewnętrzne (lewe) są drożne, by umożliwić przejazd karetek. Protest zabezpieczają policjanci. Wjazdy na drogę ekspresową są zamknięte barierami.

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