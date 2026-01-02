Piątek, 02 stycznia 2026 r. 
W piątek kolejny protest rolników. Blokada w Krąpieli

Data publikacji: 02 stycznia 2026 r. 08:55
Ostatnia aktualizacja: 02 stycznia 2026 r. 08:55
Rolnicy nie odpuszczają. Dziś znów będą blokować przejście we wsi Krąpiel.  

Policja informuje, że w piątek, 2 stycznia, mogą wystąpić utrudnienia w ruchu na DK 10 we wsi Krąpiel. Blokowanie przejścia dla pieszych planowane jest w godz. 12 - 14.

- Policjanci będą na bieżąco kierować ruchem oraz wskazywać możliwe objazdy - informuje KPP Stargard. - Należy bezwzględnie stosować się do poleceń wydawanych przez policjantów kierujących ruchem drogowym. 

Sugerowana trasa objazdu: pojazdy jadące  od strony Stargardu w kierunku Suchania - objazd przez Trzebiatów, pojazdy jadące od strony Suchania w kierunku Stargardu - objazd przez Brudzewice.

