Rolnicy znów blokowali drogi. Kolejne protesty po nowym roku

Zakończył się dwugodzinny protest rolników na drodze S3 przy węźle Pyrzyce. Ekspresówka była zamknięta dla ruchu od węzła Gryfino pod Szczecinem do węzła Myślibórz przed Gorzowem Wlkp. Kierowcy korzystali z objazdu tzw. starą trójką.
Wznowienie ruchu na S3 potwierdził szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych I Autostrad. - Zakończony protest rolników na węźle Pyrzyce - poinformował dyżurny GDDKiA.
Oflagowane traktory blokowały obie jezdnie S3 na węźle Pyrzyce. Jadący ze Szczecina do Gorzowa Wlkp. i w drugą stronę musieli korzystać z objazdu wyznaczonego przez policję, kierowała ruch na drogę wojewódzką nr 119, czyli tzw. starą trójkę.
Zmierzający w kierunku Gorzowa na węźle Gryfino zjeżdżali na DW 120 i później w DW119. Dla relacji Gorzów – Szczecin policja wyznaczyła objazd przez węzeł Myślibórz, łącznicę zjazdową na DK 26 w miejscowości Renice i dalej na DW 119.
Organizacje zachodniopomorskich rolników po raz kolejny zablokowały drogi w piątkowe popołudnie, by zaprotestować przeciwko polityce UE, m.in. podpisaniu umowy z krajami Mercosur. Organizatorzy blokad chcą zwrócić uwagę na problem wzmożonego importu produktów z Ukrainy i drastyczny spadek opłacalności produkcji rolnej w Polsce.
***
Wcześniejsza informacja:
Rolnicy wrócili z Brukseli bardzo niezadowoleni. Nie doszło tam do żadnego przełomu, były starcia protestujących z policją. Demonstranci podpalili opony i rzucali w jej stronę. W ruch poszły gaz łzawiący i armatki wodne.
Rolnicy z Europy i z Polski sprzeciwiają się zawarciu nowej umowy między Unią Europejską i Mercosur. W piątek, 19 grudnia znów były protesty w Zachodniopomorskiem. Gospodarze blokowali od południa węzeł Pyrzyce w ciągu drogi ekspresowej S3. Stali też na krajowej „dziesiątce” w Krąpieli pod Stargardem, gdzie co pewien czas blokowali ruch.
- W tym roku to ostatni protest - mówi Edward Kosmal, rolnik z Tychowa i działacz NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych. - Kolejny jest zaplanowany na 2 stycznia. Nie odpuścimy!
Gospodarze domagają się m.in. zmian w umowie między Unią Europejską a Mercosur, żądają też wstrzymania importu żywności z Ukrainy.©℗
(w)