Rodzinne zdjęcie polskich żaglowców po finale regat [GALERIA]

Fot. Dariusz Gorajski

Wypływające ze Świnoujścia po finale The Tall Ships Races polskie żaglowce zapozowały do niezwykłego zdjęcia. Po raz pierwszy w historii wszystkie znalazły się w jednym kadrze.

Wykonanie takiego ujęcia zaplanowali organizatorzy imprezy. Okazja do jego zrobienia była rzeczywiście wyjątkowa, gdyż na finał regat do Szczecina przypłynęły wszystkie polskie żaglowce klas A i większość tych zaliczanych do klasy B. W sumie było to aż 13 jednostek.

