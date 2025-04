Rodzi się Młodzieżowa Rada Miejska w Policach

Fot. Agnieszka SPIRYDOWICZ

W Policach ma powstać Młodzieżowa Rada Miejska. Ruszyły procedury związane z jej powołaniem. Ma mieć realny wpływ przynajmniej na niektóre aspekty funkcjonowania Gminy, a nawet własny budżet. Pierwsze wybory do tego gremium przewidziane są na początku nowego roku szkolnego.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Policach burmistrz Krystian Kowalewski ogłosił, że złożył wniosek do przewodniczącego RM o utworzenie w gminie Młodzieżowej Rady Miejskiej. Bo zgodnie z przepisami to właśnie radni gminni muszą się formalnie zgodzić na utworzenie rady młodzieżowej.

– Do wniosku dołączyłem projekt statutu Młodzieżowej Rady, jednocześnie ogłosiłem konsultacje społeczne dotyczące projektu statutu, aby mieszkańcy gminy Police, w tym młodzież, mogli wypowiedzieć się co do jego treści – mówił burmistrz.

Konsultacje wystartowały 31 marca i mają potrwać do 18 kwietnia. Zarządzenie w tej sprawie i projekt statutu są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej UM w Policach (w Zarządzeniach Burmistrza Polic).

– W najbliższym czasie planuję również spotkanie z młodzieżą, w tym z przedstawicielami samorządów szkolnych, ale nie tylko, będzie mogła w nim wziąć udział każda osoba zainteresowana działalnością młodzieżowej rady – dodał burmistrz. – Na spotkaniu będziemy chcieli przybliżyć zagadnienia związane z funkcjonowaniem młodzieżowych rad gmin, zachęcić młodzież do podejmowania aktywności społecznej, poznać jej opinię na temat utworzenia w Policach Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Pierwsze wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Policach przewidziane są na początku nowego roku szkolnego, aby rada mogła zacząć działać od października 2025 roku. Być może już na sesji majowej będzie procedowana uchwała w tej sprawie. Wtedy też ma być przedstawiona ostateczna wersja statutu po konsultacjach z mieszkańcami.

– Chcemy stworzyć przestrzenie, w których młodzi będą mogli decydować – zapowiada Krystian Kowalewski. – Będą może mogli dysponować swoimi środkami, będą mieli swoje miejsce, będą mogli się integrować. Zaangażujemy w to szkoły. ©℗

(sag)