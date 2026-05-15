Rocznicowe uroczystości 12 Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie [GALERIA]

Uroczystym apelem, wręczeniem odznaczeń i wspomnieniem żołnierzy poległych podczas misji zagranicznych 12 Brygada Zmechanizowana im. gen. broni Józefa Hallera rozpoczęła w Szczecinie obchody 30-lecia istnienia jednostki. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, władz wojewódzkich, dowództwa 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, byli dowódcy brygady i żołnierze.



Dowódcą 12 Brygady Zmechanizowanej od lutego 2026 roku jest gen. bryg. Krzysztof Duda. Oficer został mianowany na stopień generała brygady decyzją prezydenta RP 30 kwietnia 2026 roku, a akty mianowania wręczono 2 maja podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim. W brygadzie służy około trzech tysięcy żołnierzy.

Podczas jubileuszowego apelu siedmiu oficerów i podoficerów zostało uhonorowanych tytułem „Zasłużony Żołnierz RP”, a dwunastu otrzymało Pamiątkową Odznakę Brygadową. Kilkudziesięciu żołnierzy wyróżniono listami gratulacyjnymi i urlopami nagrodowymi. W trakcie uroczystości złożono wiązanki kwiatów pod tablicami upamiętniającymi 11 żołnierzy poległych podczas misji zagranicznych oraz pod pomnikiem patrona brygady, gen. broni Józefa Hallera.

12 Brygada Zmechanizowana została sformowana w 1996 roku i wchodzi w skład 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej. Od 2003 roku żołnierze brygady uczestniczą w misjach pokojowych i stabilizacyjnych poza granicami kraju. Służyli m.in. w Iraku, Afganistanie, Czadzie, Republice Środkowoafrykańskiej i Libanie. Obecnie uczestniczą również w misji szkoleniowej Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Rumunii.

Podczas uroczystości głos zabrał sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Stanisław Wziątek.

– Patriotyzm ma pamięć - mówił. - Musimy pamiętać o swoich korzeniach, o swojej tożsamości, o swoich tradycjach i o bohaterach, którzy kształtowali nasz charakter. Ale także musimy budować przyszłość, perspektywę pokoju i bezpieczeństwa naszej ojczyzny i całej Europy.

Dodał, że 12 Brygada to tradycja, ale także znakomite wyszkolenie i przygotowanie do realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem państwa.

- Dziękuję za służbę na granicy i zaangażowanie, dzięki któremu wojsko cieszy się zaufaniem społecznym – mówił Stanisław Wziątek.

Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski podkreślał znaczenie jednostki dla regionu: – Jesteście nie tylko elementem sił zbrojnych, ale trwałym elementem tożsamości województwa zachodniopomorskiego. Wszyscy was tu znamy i cenimy. W tych trudnych czasach mieszkańcy regionu mają w wojsku oparcie.

Dowódca brygady gen. bryg. Krzysztof Duda mówił o historii jednostki i jej roli w systemie bezpieczeństwa państwa.

– Spotykamy się, aby uczcić jubileusz trzydziestolecia brygady, która przez trzy dekady stała się symbolem profesjonalizmu, odwagi i służby ojczyźnie – powiedział gen. Duda. – Trzydzieści lat historii brygady to tysiące dni szkoleń, ćwiczeń i służby na rzecz bezpieczeństwa Polski oraz naszych sojuszników. Szczególne miejsce w historii brygady zajmują misje poza granicami państwa. Pamięć o tych, którzy ponieśli najwyższą ofiarę, pozostanie częścią naszej tożsamości.

Zaznaczył, że siłą brygady są przede wszystkim ludzie – żołnierze wierni słowom przysięgi wojskowej. Mundur oznacza nie tylko obronę granic, lecz także służbę społeczeństwu.

Obchody jubileuszu potrwają do soboty. Na Strzelnicy Garnizonowej Krzekowo w sobotę 16 maja w godz. 9-15 zaplanowano festyn rodzinny „Dzień Rodziny Wojskowej”, który będzie miał otwarty charakter dla mieszkańców Szczecina. W programie znalazły się pokazy sprzętu wojskowego, prezentacje zabytkowych pojazdów, występy artystyczne, konkursy i zabawy dla dzieci, pokaz działania Wojskowej Straży Pożarnej, wojskowa grochówka oraz pieczona kiełbasa. Odbędzie się także bieg „3 mile Dwunastki”, ekstremalny „Dzikobieg” i rajd pieszy połączony z grą miejską.©℗

