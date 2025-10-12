Żołnierze Grupy Zabezpieczenia Medycznego złożyli przysięgę

19 żołnierzy Grupy Zabezpieczenia Medycznego złożyło w niedzielę na placu apelowym 12. Brygady Zmechanizowanej przysięgę wojskową. To część grupy ponad stu osób medyków, którzy przejdą ćwiczenia na poligonie w Drawsku Pomorskim.

REKLAMA

- Takie szkolenia organizujemy raz na dwa lata, natomiast rozmach ćwiczenia, które przygotowujemy dla grupy zabezpieczenia medycznego jest czymś zupełnie nowym w wydaniu naszej brygady. Będzie to rozwinięcie pełnego zabezpieczenia medycznego na wszystkich poziomach – powiedział w niedzielę dowódca 12. Brygady Zmechanizowanej gen. bryg. Dariusz Czekaj.

- Wszystkie placówki medyczne, które będziemy rozwijać, będą ukompletowane żołnierzami rezerwy, co da im możliwość przeszkolenia się i zdobycia nowych umiejętności, ponieważ wojskowa służba zdrowia jest troszeczkę odmienna od tej cywilnej. Chodzi tu głównie o warunki – dodał gen. bryg. Czekaj.

W najbliższych dniach realizowane będą działania na poligonie w Drawsku Pomorskim, gdzie odgrywana będzie realna sytuacja konfliktu zbrojnego. Uczestnicy będą musieli m.in. udzielić pomocy rannym żołnierzom oraz ewakuować ich z pola walki.

Ich zadaniem będzie też praca w szpitalu polowym wyposażonym w zespoły chirurgiczne czy anestezjologiczne.

- Nie będziemy ich uczyć, jak być lepszymi lekarzami, ale pokażemy, jak być lekarzami w bardzo specyficznej sytuacji, jaką jest pole walki – przekazał gen. bryg. Czekaj.

Żołnierze należący do Grupy Zabezpieczenia Medycznego przechodzą do rezerwy i są wzywani w razie potrzeby. Odbywają też cykliczne szkolenia.

(PAP)

Copyright

REKLAMA