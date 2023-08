Rocznica Sierpnia '80 w Szczecinie. Pomnik długo wyczekiwany i wymarzony [GALERIA, FILM]

Ten pomnik jest zwieńczeniem starań o upamiętnienie historycznego okresu lat 70. w Szczecinie. Fot. Ryszard Pakieser

30 sierpnia w kalendarzu miasta, w pamięci jego mieszkańców, jest dniem niezwykle ważnym. Właśnie tego dnia podpisano w świetlicy Stoczni noszącej wówczas imię Adolfa Warskiego, tzw. Porozumienia Szczecińskie zawarte pomiędzy przedstawicielami ówczesnej władzy a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym reprezentującym załogi strajkujących zakładów pracy. Ogółem w byłym województwie szczecińskim zakończyło strajk 360 przedsiębiorstw i instytucji.

Doceniając rolę i znaczenie tego historycznego wydarzenia - nie tylko dla regionu, ale i dla całej Polski - w Szczecinie przebywał Andrzej Duda, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, który w środę (30.08) brał udział w obchodach 43. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych.

Pomnik uczestników strajku ze stycznia 1971 r.

Jednym z punktów obchodów było odsłonięcie pomnika upamiętniającego uczestników strajku ze stycznia 1971 roku. Jest nim śruba okrętowa ze statku M/S "Solidarność". Podarował ją szczeciński armator Polska Żegluga Morska. Na jednej z płyt tworzących całość instalacji widać napis: „Żądamy niezależnych związków zawodowych”. Był to jeden z postulatów strajkujących zakładów pracy - sformułowano go już na przełomie 1970/71 i patrząc z perspektywy czasu, stał się nie tylko wizjonerskim żądaniem, ale przede wszystkim kluczem otwierającym drogę do wolnej Polski.

Monument ulokowano w rejonie Urzędu Wojewódzkiego mieszczącego się przy Wałach Chrobrego. W odsłonięciu pomnika brał również udział arcybiskup Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński. – Śruba to jest znak siły – mówił arcybiskup. Dodał jednocześnie, że ten nowy pomnik jest dokumentem nadziei na mądrość, miłość i zgodę nowego czasu.

- Ten pomnik, długo wyczekiwany i wymarzony, planowany od lat, jest zwieńczeniem naszych starań o upamiętnienie historycznego okresu lat 70. w Szczecinie. Stanowi dopełnienie historii narodzin w Szczecinie ruchu niepodległościowego dającego początek wielkim zmianom społecznym i politycznym nie tylko w naszym kraju, ale też i w całej Europie - stwierdził Juliusz Słowacki, przewodniczący Stowarzyszenia Grudzień'70-Styczeń'71.

Z kolei Mieczysław Jurek, przewodniczący ZR NSZZ "Solidarność" stwierdził: - Jest to moment historyczny i czujemy się dumni mogąc w ten sposób oddać hołd bohaterom, dzięki odwadze których Polska jest dziś krajem wolnym i demokratycznym zrzeszonym w rodzinie państw demokratycznych w Unii Europejskiej.

Obchody Porozumień Sierpniowych pod stocznią

Kolejnym punktem obchodów rocznicy Sierpnia '80 było okolicznościowe zgromadzenie przed bramą główną Stoczni Szczecińskiej. Uroczystości pod bramą stoczni mają swój coroczny rytm, który wyznacza stoczniowa syrena włączona punktualnie o godzinie. 12.00. Słychać ją było również w pamiętnym sierpniu 1980 - wówczas obwieszczała koniec strajku.

Pod bramą stoczni, gdzie zgromadzili się także mieszkańcy miasta, przemawiał prezydent RP Andrzej Duda, który zwracając się do zgromadzonych powiedział m.in.: - To Wy zwyciężyliście! To dzięki Wam dano nam coś czego nie było od wieków: Wolną Polskę! Dodał również, że ci którzy tego dokonali są bohaterami, bo wolność wywalczono pokojowo, bez użycia broni.

W dalszej części swojego przemówienia prezydent Andrzej Duda przypomniał także rolę i znaczenie papieża Jana Pawła II dla powstania niepowtarzalnego ruchu społecznego jakim była wówczas Solidarność. - Ojciec Święty nas obudził! Policzyliśmy się, i nagle zobaczyliśmy, że są nas miliony, tak samo myślących - mówił prezydent Andrzej Duda nawiązując do pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski w czerwcu 1979 roku. To właśnie wówczas padły pamiętne słowa "Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!".

Niecały rok później w Polsce wybuchły strajki doprowadzające w efekcie nie tylko do odnowienia tej ziemi, ale także mające olbrzymi wpływ na szereg zmian na całym świecie.

Porozumienia Sierpniowe zawarto 43 lata temu. Podpisał je 30 sierpnia 1980 wicepremier Kazimierz Barcikowski reprezentujący ówczesne władze - drugim sygnatariuszem był Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, na czele którego stał Marian Jurczyk. Niestety, oryginalny dokument Porozumienia zawartego w Szczecinie zaginął. ©℗

Krzysztof ŻURAWSKI

Film: Piotr Sikora