Prezydent RP na obchodach rocznicy Porozumień Sierpniowych w Szczecinie

Andrzej Duda jest prezydentem Polin. Skoro sam tak mówi i tego terminu używa w oficjalnej korespondencji to może warto byłoby to uszanować.

To jest prawdziwy mąż stanu -nasz prezydent nie to co pożal się Boże jego poprzednicy.

A mógłbyś załatwić to źeby Obajtek zarabiał trochę mniej niź 1200 zł. na godzinę? Teraz juź wy naiwniacy z sierpnia wiecie po co się stawialiście

Oj

2023-08-30 08:51:07

będą PO_jeby mieć wyżerkę. "– Mówię to z ręką na sercu. Jeśli dostałbym jakiś wpływ na władzę, jeśli zmienilibyśby władze, a ja miałbym na coś wpływ, to ja to jestem w stanie załatwić z dnia na dzień – to znaczy pieniądze europejskie. Choć ta nazwa jest fałszywa, chodzi o polskie pieniądze, które oni zablokowali w Brukseli przez swój upór i walkę z praworządnością.