Roboty w okolicy Wałów Chrobrego. Możliwe utrudnienia

Fot. ZWiK Szczecin

Rozpoczęły się prace związane z renowacją sieci kanalizacyjnej w okolicy Wałów Chrobrego w Szczecinie. Roboty realizowane będą na ulicach Szczerbcowej, Henryka Pobożnego i Jarowita. ZWiK zapewnia, że w sposób minimalizujący uciążliwość dla kierowców i pieszych, jednak prosi o szczególną uwagę w tym rejonie.

– Wykonawca robót bezwykopowych rozpoczął już prace związane z wymianą włazów studziennych oraz renowacją studni kanalizacyjnych w ulicach Szczerbcowej, Jarowita, Pobożnego, Wawelskiej, Starzyńskiego oraz Wały Chrobrego na wysokości rotundy – informuje Hanna Pieczyńska, rzeczniczka prasowa ZWiK. – Z racji zastosowanych technologii utrudnienia będą występować w okolicach studni kanalizacyjnych, a w przypadku ulicy Jarowita przy istniejącym parkingu. Renowacji poddanych zostanie blisko 700 metrów sieci i łącznie 16 studni.

Metoda bezwykopowa, jak tłumaczy rzeczniczka, polega na włożeniu do rur kanalizacyjnych rękawa nasączonego żywicą. Po nadmuchaniu rękaw przyjmuje kształt rury, wypełnia kanalizację, przylegając do ścian. Dzięki temu powstaje rura w rurze, a kanalizacja otrzymuje nowe uszczelnienie. Do przeprowadzenia renowacji wybierane są miejsca, które podczas przeglądów technicznych sieci wykazują największy stopień zużycia.

Prace w tym rejonie będą trwały do wiosny. Prowadzi je firma Blejkan, a ich koszt to 672 810,30 zł netto.

(k)