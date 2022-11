Nowego asfaltu coraz więcej. W al. Wojska Polskiego nakładki aż po Głębokie

Jeśli pogoda będzie nadal sprzyjać, a drogowcy ze spółki Strabag utrzymają dotychczasowe tempo prac w al. Wojska Polskiego, to można się spodziewać, że jeszcze przed nastaniem kalendarzowej zimy uwiną się z wymianą nawierzchni jezdni na jej odcinku od pl. Szarych Szeregów aż do wysokości zwężenia przed dojazdem do węzła Głębokie. Mimo że według umowy dostali czas na ich przeprowadzenie w terminie znacznie dłuższym, bo do drugiej dekady stycznia.

W miniony wtorek w ciągu popołudnia wylana została warstwa ścieralna na ostatnim z fragmentów alei do centrum od okolic stacji Pogotowia Ratunkowego do pl. Szarych Szeregów. W przeciwnym kierunku aż do wysokości skweru Telesfora Badetki obie nitki są również gotowe. W tych dniach zaczęło tam znikać tymczasowe oznakowanie. Jedynie w tych miejscach, gdzie jeszcze drogowcy muszą sczyścić asfalt przy pokrywach włazów do sieci wodociągowej i

