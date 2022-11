Rico odnalazł dom. Pomogły policjantki z komisariatu na Pogodnie

Pięciomiesięczny owczarek niemiecki Rico zgubił się swojej pani i nie mogąc odszukać domu błąkał się po Pogodnie. Miał jednak szczęście, gdyż dotarł w pobliże policyjnego komisariatu, gdzie jego losem zainteresowały się policjantki.

Tułaczka Rico skończyła się na parkingu Komisariatu Szczecin Pogodno. Funkcjonariuszki przygarnęły go, nakarmiły i napoiły, a mundurowi rozpoczęli poszukiwania właściciela. Jeszcze tego samego dnia udostępniono w internecie zdjęcie szczeniaka z informacją o poszukiwaniu opiekuna. Mundurowe pojechały również do gabinetu weterynaryjnego, by sprawdzić czy pies ma chip i czy jest zarejestrowany w bazie.

Funkcjonariuszki skontaktowały się także ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie, by ustalić czy zgłoszono zaginięcie szczeniaka. Ten trop okazał się właściwy. Chwilę wcześniej pracownik schroniska otrzymał bowiem zgłoszenie o zaginięciu 5-miesięcznego owczarka niemieckiego.

Jeszcze tego samego dnia do komisariatu Pogodno przyjechała właścicielka pieska. Kobieta podziękowała policjantkom za pomoc i opiekę nad psem, a szczęśliwy Rico wrócił do swojego domu.

(k)