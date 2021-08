Repliki dźwigozaurów jadą w Polskę

Z lotniska w Makowicach wprost na Promenadę Gwiazd w Międzyzdrojach - huśtawka z dźwigozaurami, która była atrakcją tegorocznego Pol'and'Rock, wyruszyła w trasę po Polsce. Wyjątkowa konstrukcja ma promować "radosne i kreatywne Pomorze Zachodnie".

Uzgodnione są już pierwsze lokalizacje. Ogromna huśtawka stanie w Łodzi, Gdańsku i w Rzeszowie. W planach są także kolejne miasta i kolejne artystyczne instalacje reklamujące region. Trwają rozmowy w włodarzami Poznania oraz Warszawy.

- Pomorze Zachodnie jest piękne, radosne, aktywne - mówi marszałek Olgierd Geblewicz. - Huśtawka na dźwigozaurach symbolizuje morski region, portowe miasto, ale też radość życia, wypoczynek, wakacje w dobrym klimacie. Odrobinę tego dobrego zachodniopomorskiego klimatu chcemy wyeksportować do innych regionów. Zachęcić ich mieszkańców, by nas odwiedzili, by poznali atrakcje Pomorza Zachodniego.

Teraz na dźwigozaurach mogą pobujać się turyści i mieszkańcy Międzyzdrojów. W poniedziałek efektowna konstrukcja z logo Pomorza Zachodniego stanęła przy Promenadzie Gwiazd. Ma być tam co najmniej dwa tygodnie, a później ruszy w dalszą podróż po Polsce.

Instalacje symbolizujące i reklamujące Pomorze Zachodnie będą realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego "Wzmocnienie regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym".

(isz)