Remont z szacunkiem dla detali

Na całej powierzchni nowego tynku odtworzono charakterystyczne pionowe żłobkowanie.

W sierpniu zakończy się remont secesyjnej kamienicy u zbiegu ulic Ściegiennego i Bolesława Śmiałego w Szczecinie. Remont wyróżnia się starannością wykonania, ale także tym, że realizowany jest zgodnie z oryginalnym projektem z początku XX wieku.

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Co ważne, na całej powierzchni nowego tynku odtworzono charakterystyczne pionowe żłobkowanie. W Szczecinie jest tylko kilka budynków z tego rodzaju tynkiem. Jednym z nich była kamienica przy ul. Mazurskiej, gdzie podczas ostatniego remontu położono gładki tynk, rezygnując z efektownej faliście żłobkowanej dekoracji.

– Tynki w całości są nowe – mówi Bartosz Głowacki, kierownik budowy przy Bolesława Śmiałego. – Żłobkowania wykonaliśmy stosując formy, które przesuwaliśmy po prowadnicach – dodaje.

Nowe są także w większości dekoracje wokół okien. Tylko niektóre, te w najlepszym stanie, są oryginalne. Pozostałe zostały zrekonstruowane poprzez zdjęcie formy z istniejących dekoracji i odlanie nowych w gipsie.

W tej chwili trwa między innymi malowanie elewacji na kolor złamanej bieli oraz prace płytkarskie przy cokole.

Prace prowadzi firma J.K. Adam Kania. ©℗

Tekst i fot. (CK)

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