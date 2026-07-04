Od niedzieli zmiany na Pomorzanach [GALERIA]

Fot. Dariusz GORAJSKI

Kolejne zmiany organizacji ruchu czekają kierowców na przebudowywanej al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie. Od niedzieli (5 lipca) ponownie będzie można przejechać między aleją a ul. Smolańską. Jednocześnie zamknięte zostanie skrzyżowanie z ul. Frysztacką.

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– To kolejny etap prac, który poprawi przejezdność w tej części Pomorzan. Udrożniony zostanie przejazd między ul. Smolańską i al. Powstańców Wielkopolskich, natomiast roboty przeniosą się na zachodnią jezdnię alei – informuje Wojciech Jachim, rzecznik spółki Tramwaje Szczecińskie.

Od 5 lipca przejazd ul. Smolańską będzie możliwy w obu kierunkach. Na odcinku między pętlą Pomorzany a wiaduktem ruch zostanie poprowadzony wschodnią jezdnią oraz po torowisku. Z kolei między wiaduktem a ul. Frysztacką kierowcy będą poruszać się wyłącznie wschodnią jezdnią, a ruch będzie odbywał się wahadłowo z wykorzystaniem sygnalizacji świetlnej.

W związku z przeniesieniem robót na zachodnią jezdnię zamknięte zostanie skrzyżowanie al. Powstańców Wielkopolskich z ul. Frysztacką. Zmienią się również trasy autobusów linii 53, 524 i 811.

Kolejna zmiana planowana jest 26 lipca. Tego dnia ma zostać otwarte dla ruchu skrzyżowanie al. Powstańców Wielkopolskich z ul. Milczańską.

Przebudowa al. Powstańców Wielkopolskich obejmuje modernizację torowiska i układu drogowego na odcinku od pętli Pomorzany do ul. Szpitalnej. Inwestycja ma zakończyć się jeszcze w tym roku.

(dg)

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