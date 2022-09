Remont nabrzeża w Dziwnowie

Rozpoczął się kapitalny remont 400-metrowego nabrzeża w Dziwnowie na odcinku od „Chaty rybaka” aż do stacji paliw „Orlenu”. Teren został ogrodzony i na placu budowy pojawili się pracownicy firmy „Aarsleff”, którzy do końca czerwca przyszłego roku mają zakończyć prace. Będą one kosztować 14,5 mln zł, jakie gmina otrzymała z Europejskich Funduszy dla Rybactwa. Nowe nabrzeże, które po prostu się już zapada, zostanie podniesione w górę, co spowoduje, że Dziwna nie będzie wylewała się na brzeg. ©℗

Tekst i fot. M. KWIATKOWSKI