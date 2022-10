Remont ku końcowi?

Remont drogi Police – Szczecin (przez Przęsocin) ma się zakończyć jeszcze w tym miesiącu. Potwierdził to na ostatniej sesji powiatowej starosta policki Andrzej Bednarek. Obecnie na fragmencie remontowanego odcinka znów obowiązuje ruch wahadłowy.

Utrudnienia dla kierowców i pasażerów autobusów, jakie powoduje ten przedłużający się remont, powinny się więc zakończyć już w najbliższych tygodniach.

– Jak już było sygnalizowane, jej zakończenie (inwestycji – red.) to końcówka października – powiedział. – Choć rzeczywiście bardzo dużej ilości prac (z ostatniego czasu – red.) nie widać, to nie znaczy, że nie zostały zrealizowane. Bo dotyczyły tych odcinków, które są pod jezdnią. W najbliższym czasie już będą to prace drogowe, kładzione będą ostatnie nawierzchnie.

Starosta poinformował też w piątek (30 września) o uruchomieniu od 1 października docelowych przystanków autobusowych przy remontowanym odcinku drogi.

Termin zakończenia inwestycji związanej z przebudową tego odcinka drogi Police – Szczecin był przesuwany kilka razy. Pierwotny minął w kwietniu tego roku. Przedłużono go najpierw do końca czerwca. Później była mowa o końcu wakacji. Następnie wskazano koniec października – i ten termin ma być dotrzymany. Wykonawca musiał się wcześniej mierzyć m.in. z nieprzewidzianą na etapie projektu koniecznością zastosowania ścianek szczelnych (ścianek Larsena) – w związku z odkrytymi podczas przebudowy drogi dużych odcinków z podłożem torfowym, które zmusiły do wykonania głębszych wykopów. Następnie ujawniła się konieczność zbrojenia skarp na istniejących pod drogą przepustach. ©℗

