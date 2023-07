Remont dachu w szczecińskim magistracie

;/

@podatek za piesiunia- podatek byl ale głosami rady miasta go nie ma a powinien byc bo wielu nie sprzata kup po swoich psach a wiele psow sika na drzewa co powoduje ich powolna smierc ,w skandynawii zeby miec psa w bloku musisz miec zgode sasiadow a u nas kazdy robi co chce, wyprowadza bez smyczy lub kaganca, posiada rasy niebezpieczne itd. i co i nic ,olewka