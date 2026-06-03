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Remont czy demolka? Jeden ze sprawców okazał się złodziejem truskawek

Data publikacji: 03 czerwca 2026 r. 15:54
Ostatnia aktualizacja: 03 czerwca 2026 r. 15:54
Remont czy demolka? Jeden ze sprawców okazał się złodziejem truskawek
Jeden z mężczyzn został zarejestrowany przez monitoring podczas kradzieży truskawek. Fot. KMP Szczecin  

Szczecińscy policjanci interweniowali w jednym z lokali na terenie miasta, gdzie miało dojść do włamania. Na miejscu zastali dwóch mężczyzn i kompletnie zdemolowane wnętrze.

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Mundurowi zauważyli znaczne zniszczenia - ze ścian powyrywane były kable elektryczne, a przy wejściu stała torba z elementami wyposażenia łazienkowego, m.in. umywalką, sedesem oraz rurami PCV.

Mężczyźni powiedzieli funkcjonariuszom, że kilka dni wcześniej znaleźli klucz do lokalu w drzwiach wejściowych i uznali, że nie jest on użytkowany. Według ich relacji planowali urządzić tam miejsce spotkań.

Podczas działań policyjni wywiadowcy zauważyli, że wygląd jednego z mężczyzn odpowiada wizerunkowi sprawcy wykroczenia - kradzieży truskawek o wartości około 400 zł, zarejestrowanej wcześniej przez monitoring. Wobec mężczyzn zastosowano dozór policji.

 (k)

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