Remont czy demolka? Jeden ze sprawców okazał się złodziejem truskawek

Jeden z mężczyzn został zarejestrowany przez monitoring podczas kradzieży truskawek. Fot. KMP Szczecin

Szczecińscy policjanci interweniowali w jednym z lokali na terenie miasta, gdzie miało dojść do włamania. Na miejscu zastali dwóch mężczyzn i kompletnie zdemolowane wnętrze.

REKLAMA

Mundurowi zauważyli znaczne zniszczenia - ze ścian powyrywane były kable elektryczne, a przy wejściu stała torba z elementami wyposażenia łazienkowego, m.in. umywalką, sedesem oraz rurami PCV.

Mężczyźni powiedzieli funkcjonariuszom, że kilka dni wcześniej znaleźli klucz do lokalu w drzwiach wejściowych i uznali, że nie jest on użytkowany. Według ich relacji planowali urządzić tam miejsce spotkań.

Podczas działań policyjni wywiadowcy zauważyli, że wygląd jednego z mężczyzn odpowiada wizerunkowi sprawcy wykroczenia - kradzieży truskawek o wartości około 400 zł, zarejestrowanej wcześniej przez monitoring. Wobec mężczyzn zastosowano dozór policji.

(k)

REKLAMA