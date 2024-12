Zdemolowali tramwaj używając młotka. Usłyszeli już zarzuty

Fot. KMP Szczecin

Dwóch sprawców uszkodzenia tramwaju w Szczecinie zostało zatrzymanych przez policjantów.

Do bulwersującego zdarzenia doszło w centrum miasta. Sprawcy użyli młotka, aby zniszczyć elementy pojazdu. Udało ich się zidentyfikować i zatrzymać dzięki współpracy z policjantami z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Szczecin-Niebuszewo.

Obaj podejrzani przyznali się do zarzucanego im czynu. Na podstawie zebranych dowodów usłyszeli zarzuty zniszczenia mienia, za co grozi im do pięciu lat pozbawienia wolności.

Prokurator zastosował wobec zatrzymanych dozór policyjny.

(k)